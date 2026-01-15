Com foco em eficiência e segurança, Hospital Regional de Dourados opera 100% digital

Inaugurado em 20 de dezembro do ano passado, o Hospital Regional de Dourados (HRD) passou a operar com todos os seus processos de forma 100% digital. A unidade, considerada uma das mais modernas do Estado, integra tecnologia à jornada completa do paciente, do agendamento às internações, com foco em eficiência, segurança da informação e atendimento humanizado.

Entre os serviços oferecidos aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) está o agendamento digital, com confirmação de consultas pelo WhatsApp, além do acesso rápido aos exames por meio do Portal de Exames, eliminando o uso de papel e deslocamentos desnecessários.

O hospital também utiliza um prontuário eletrônico de alta performance, que permite integração entre as equipes assistenciais, padronização de condutas e acesso às informações em tempo real, contribuindo para a redução de erros e maior segurança do paciente.

Para a Diretora Geral do HRD, Andréia Alcântara, a digitalização da saúde não é apenas um avanço tecnológico, é uma ferramenta essencial para oferecer cuidado mais seguro, rápido e humanizado. “No Hospital Regional de Dourados, cada processo foi pensado para colocar o paciente no centro, garantindo eficiência, integração e transparência em toda a sua jornada”, afirmou a diretora.

Outro recurso adotado é a checagem digital beira-leito, feita por dispositivos móveis, que valida a identificação do paciente, medicações e procedimentos antes da aplicação, reforçando os protocolos de segurança.

O HRD conta ainda com encaminhamento eletrônico, painéis digitais para monitoramento das internações e, em breve, o Portal do Paciente, que permitirá a familiares autorizados acompanhar informações clínicas e boletins médicos de forma online.

Com a digitalização total, o Hospital Regional de Dourados passa a integrar a rede estadual de saúde com processos informatizados, rastreáveis e voltados à agilidade e à segurança no atendimento.

