Com mais 5 casos, quarta-feira tem 288 confirmados com coronavírus em MS

Segundo o boletim epidemiológico desta quarta-feira (6), o número de casos confirmados subiu para 288, sendo 184 deles já recuperados.

Dos cinco novos, um é em Campo Grande, um em Três Lagoas, um em Ladário, um em Dourados e um em Brasilândia.

O titular da Secretaria Estadual de Saúde (SES), Geraldo Resende, fez um apelo a população. "Nós não podemos de forma nenhuma fraquejar, abandonar todas as ações tomadas, o inimigo é ardiloso e sou convencido pela ciência, e estão dizendo que em junho teremos um período mais expressivo da doença em todo país e precisamos reforçar as medidas, sua contribuição será o diferencial para evitarmos perda de vida".

O número de notificações de casos recebidos pela SES é de 3071, com 28 casos ainda em investigação, 2734 casos descartados e 21 casos excluídos.

Ainda de acordo com a SES, 75 pessoas estão em isolamento domiciliar, 19 estão internados, sendo 4 em leito privado, 3 em leito público e 7 em leitos de Unidade de Terapia Itensiva (UTI).

No gráfico da SES, 52% dos casos ocorrem em pessoas do sexo masculino e 48% em pessoas do sexo masculino. A faixa etária é maior entre pessoas de 30 a 39 anos, chegando a 30,6%.

Campo Grande lidera o ranking de casos com 143, seguido de Três Lagoas com 60, Dourados com 13 e Nova Andradina com 11 casos e Sonora com 13 casos, mais casos em outros municípios do estado.

Deixe seu Comentário

Leia Também