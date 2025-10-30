Com mais de 1.600 casos este ano, CCZ emite alerta para escorpiões na Capital

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) emitiu um alerta à população da Capital sobre o aumento da presença de escorpiões em residências. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), já foram registrados 1.680 acidentes envolvendo escorpiões até o dia 30 de outubro.

A Sesau ainda destaca que o número está dentro do esperado para o período, porém, as autoridades reforçam a necessidade de redobrar os cuidados, especialmente com crianças e animais domésticos, que são os mais vulneráveis às picadas.

Com a chegada do período mais quente e úmido do ano, as condições se tornam ideais para a proliferação dos escorpiões, que buscam abrigo e alimento, sendo atraídos principalmente pela presença de baratas, seu principal alimento.

“Quando encontramos muitos escorpiões em uma única residência, isso mostra que o ambiente está favorável para a reprodução. É fundamental que a população adote medidas preventivas e mantenha o ambiente limpo e seguro”, alerta o CCZ.

Como prevenir acidentes

O órgão orienta que a principal forma de evitar o aparecimento dos escorpiões é manter quintais e áreas externas limpos, eliminando entulhos, madeiras, restos de construção e folhas acumuladas. Também é importante criar barreiras físicas para impedir que os animais entrem nas casas:

Vedar portas e janelas, instalando veda-portas e eliminando frestas;

Proteger ralos com telas ou tampas abre-e-fecha;

Fechar rachaduras e buracos em paredes, pisos e rodapés;

Manter caixas de gordura e de esgoto bem tampadas;

Sacudir roupas e calçados antes de usar, especialmente os guardados por longos períodos.

Em caso de acidente, o CCZ orienta que a vítima procure imediatamente atendimento médico e, se possível, leve o escorpião (de forma segura) para identificação da espécie.

“A prevenção é simples e pode evitar acidentes graves. Pequenas ações no dia a dia fazem toda a diferença para proteger as famílias”, reforça o órgão.



Confira o vídeo publicado pelo CCZ abaixo:

NO ESTADO

A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES), divulgou que só em 2025, já foram notificados 3.436 casos até julho. Agora, nesse período, com a elevação das temperaturas e o aumento da umidade, os meses de agosto a novembro costumam concentrar o maior número de acidentes registrados anualmente.

“Os acidentes com escorpiões apresentam uma sazonalidade bem marcada. Durante os meses frios, os casos costumam diminuir. Mas, com o fim do inverno e o início do calor, como agora em agosto, começamos a observar um aumento nos registros. Isso se deve a fatores ambientais, como o aumento da temperatura e da umidade, que favorecem a atividade dos escorpiões, especialmente por ser também o período reprodutivo desses animais”, explica o biólogo Isaías Pinheiro.

Nos últimos cinco anos, o Estado registrou um crescimento contínuo nas notificações. Em 2020 foram 2.952 ocorrências, enquanto em 2023 esse número chegou a 5.303. Campo Grande lidera as estatísticas, seguida por Três Lagoas e Dourados.

Atualmente, o soro antiescorpiônico está disponível em unidades hospitalares de 67 municípios sul-mato-grossenses, preparado para atendimento de casos moderados e graves. A rede inclui hospitais estratégicos como o HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande, além de unidades em cidades com alta incidência, como Três Lagoas, Corumbá e Dourados. Confira a lista completa das unidades clicando aqui.

A SES mantém ainda canais como o Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica), que oferece orientações técnicas à população e aos profissionais de saúde em casos de acidentes com animais peçonhentos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também