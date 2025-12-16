Menu
Menu Busca terça, 16 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Fim de ano 2025 - #1
Saúde

Com mais de 2,5 milhões de doses aplicadas em 2025, MS lidera vacinação no país

Estado alcançou nota máxima em ranking nacional divulgado pelo CLP (Centro de Liderança Pública)

16 dezembro 2025 - 17h41Taynara Menezes
A participação das escolas permitiu alcançar públicos estratégicosA participação das escolas permitiu alcançar públicos estratégicos   (Foto: SES)

Fechando o ano com chave de ouro, Mato Grosso do Sul consolidou-se como líder nacional em imunização em 2025 ao aplicar mais de 2,5 milhões de doses de vacinas e alcançar nota máxima (100 pontos) no Ranking de Competitividade dos Estados, divulgado pelo CLP (Centro de Liderança Pública).

Para Frederico Moraes, gerente de Imunização da SES (Secretaria de Estado de Saúde), o resultado reflete o trabalho integrado entre o Governo do Estado, municípios e o Governo Federal.

“Essa nota máxima em cobertura vacinal é fruto de um trabalho consistente e coletivo. Esse resultado não se explica em um único dado, mas na soma de profissionais preparados, campanhas planejadas com responsabilidade e uma gestão que coloca a saúde pública como prioridade. Cada dose aplicada representa proteção, confiança e futuro para nossa população”, destacou.

Entre os principais avanços estão as coberturas infantis acima da meta para vacinas como BCG, Hepatite B, Pneumocócica 10, Rotavírus e Tríplice Viral, além das campanhas contra Influenza, que vacinaram mais de 1 milhão de pessoas, e da imunização contra a dengue, com mais de 200 mil doses aplicadas.

O estado também registrou dez anos sem casos humanos de febre amarela e ampliou a oferta de vacinas como HPV, meningocócica ACWY e a dose zero contra o sarampo. 

A participação das escolas permitiu alcançar públicos estratégicos, a iniciativa contribuiu para consolidar a liderança nacional do estado em imunização, garantindo que mais crianças recebessem vacinas essenciais e fortalecendo a proteção coletiva. No primeiro semestre de 2025, a estratégia possibilitou a oferta de mais de 122 mil doses de vacina aos estudantes. Os dados são da RNDS (Rede Nacional de Dados em Saúde) e consideram doses aplicadas até 1º de outubro de 2025.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vacina contra influenza continua sendo a melhor prevenção.
Saúde
Caso de gripe K é identificado no Brasil; entenda
Micrografia eletrônica de transmissão do HIV
Saúde
OMS reconhece o fim da transmissão do HIV de mãe para filho no país
Módulo de Saúde do Complexo Penitenciário do Jd. Noroeste -
Saúde
Prefeitura deixa faltar medicamentos até na cadeia e promotor investiga
O retorno dos atendimentos é previsto para 5 de janeiro de 2026
Saúde
Casa Rosa realiza último mutirão de saúde do ano neste sábado no Tijuca
O município recebeu três mil unidades e tem registrado alta procura
Saúde
Capital oferece Implanon gratuito no SUS para mulheres de 18 a 49 anos
Fachada UPA
Saúde
"Iminente colapso", diz Defensoria em alerta sobre a saúde pública de Campo Grande
Campanha Dezembro Laranja mobiliza ação gratuita contra o câncer de pele na Capital
Saúde
Campanha Dezembro Laranja mobiliza ação gratuita contra o câncer de pele na Capital
Fotos: Gerência de Imunização SES
Saúde
Estado amplia imunização com 10 'vacimóveis' que atenderão áreas de difícil acesso
Dia D da Saúde Inclusiva
Saúde
Dia D levará vacinação, exames e atendimentos de graça no Bioparque neste sábado
Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian
Saúde
Última edição do 'Dia E' promete mais de 250 atendimentos no Hospital Universitário

Mais Lidas

Caso foi na Escola Estadual José Mamede de Aquino -
Polícia
Após filha ser humilhada por professor, mãe aciona a Polícia em Campo Grande
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
Cidade
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Justiça
Denúncia no Ministério Público aponta possível corrupção na Fundação de Rotarianos em Campo Grande
Promessa do sindicato é nem chegar motoristas aos terminais
Cidade
Sindicato confirma greve de ônibus na segunda-feira na Capital