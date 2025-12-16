Com mais de 2,5 milhões de doses aplicadas em 2025, MS lidera vacinação no país

Fechando o ano com chave de ouro, Mato Grosso do Sul consolidou-se como líder nacional em imunização em 2025 ao aplicar mais de 2,5 milhões de doses de vacinas e alcançar nota máxima (100 pontos) no Ranking de Competitividade dos Estados, divulgado pelo CLP (Centro de Liderança Pública).

Para Frederico Moraes, gerente de Imunização da SES (Secretaria de Estado de Saúde), o resultado reflete o trabalho integrado entre o Governo do Estado, municípios e o Governo Federal.

“Essa nota máxima em cobertura vacinal é fruto de um trabalho consistente e coletivo. Esse resultado não se explica em um único dado, mas na soma de profissionais preparados, campanhas planejadas com responsabilidade e uma gestão que coloca a saúde pública como prioridade. Cada dose aplicada representa proteção, confiança e futuro para nossa população”, destacou.

Entre os principais avanços estão as coberturas infantis acima da meta para vacinas como BCG, Hepatite B, Pneumocócica 10, Rotavírus e Tríplice Viral, além das campanhas contra Influenza, que vacinaram mais de 1 milhão de pessoas, e da imunização contra a dengue, com mais de 200 mil doses aplicadas.

O estado também registrou dez anos sem casos humanos de febre amarela e ampliou a oferta de vacinas como HPV, meningocócica ACWY e a dose zero contra o sarampo.

A participação das escolas permitiu alcançar públicos estratégicos, a iniciativa contribuiu para consolidar a liderança nacional do estado em imunização, garantindo que mais crianças recebessem vacinas essenciais e fortalecendo a proteção coletiva. No primeiro semestre de 2025, a estratégia possibilitou a oferta de mais de 122 mil doses de vacina aos estudantes. Os dados são da RNDS (Rede Nacional de Dados em Saúde) e consideram doses aplicadas até 1º de outubro de 2025.

