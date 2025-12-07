Menu
Menu Busca domingo, 07 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Saúde

Com mais de 300 casos de Aids no ano, MS reforça prevenção e cuidado no 'Dezembro Vermelho'

O HIV também é alvo da campanha, onde o Estado registra mais de 600 casos

07 dezembro 2025 - 14h45Luiz Vinicius
Testagem no mês do Dezembro VermelhoTestagem no mês do Dezembro Vermelho   (Fabio Rodrigues/Agencia Brasil)

A campanha do 'Dezembro Vermelho' busca dar ênfase na prevenção e cuidado para pessoas com HIV e Aids, trazendo para o mês informações essenciais sobre as doenças e ao combate à desinformação e ao preconceito.

Em dados preliminares, conforme a Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica, Mato Grosso do Sul registrou mais de 300 casos de AIDS e mais de 600 casos de HIV.

Celebrado anualmente em 1º de dezembro, o Dia Mundial de Luta Contra a Aids foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1988 e representou um marco global na resposta ao vírus. Desde então, tornou-se uma das datas mais importantes para discutir a saúde pública, fortalecer políticas de prevenção e promover respeito às pessoas com HIV.

O Dezembro Vermelho busca, sobretudo, romper estigmas, ampliar o acesso aos serviços de saúde e incentivar a testagem, permitindo que cada pessoa conheça seu status sorológico e inicie o tratamento imediatamente, quando necessário.

Durante o mês de conscientização, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) reforça que a mobilização não se resume às ações externas, mas também à qualificação do cuidado e ao acesso facilitado aos serviços.

Reportar Erro
UNIMED São Julião

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vacinação contra bronquiolite para gestantes está disponivel em 5 posto da Capital neste sábado
Saúde
Vacinação contra bronquiolite para gestantes está disponivel em 5 posto da Capital neste sábado
Combate a dengue em Campo Grande
Saúde
MS mantém número de mortos por dengue e casos passam de 8,3 mil
A vacina é fundamental para garantir a proteção dos bebês
Saúde
Sábado terá plantão de vacinação contra bronquiolite para gestantes em 5 postos da Capital
Adriane Lopes -
Saúde
Adriane tenta suspender promoção de médicos alegando crise, mas desembargador nega
HRMS
Saúde
Construcap vence PPP de R$ 5,6 bilhões para ampliar e modernizar o Hospital Regional de MS
Bets são virais no Brasil
Saúde
SUS terá teleatendimento em saúde mental para viciados em bets
Suplementos foram suspensos
Saúde
Anvisa proíbe fabricação e venda de suplementos irregulares
A Secretaria Municipal de Saúde orienta que as gestantes procurem uma das unidades referenciadas a partir das 13h
Saúde
Gestantes já podem se vacinar contra bronquiolite em sete postos da Capital
A distribuição aos 79 municípios começa nesta quinta-feira (4)
Saúde
Vacina contra bronquiolite chega amanhã e ficará disponível para gestantes na Capital
Vacinação
Saúde
MS receberá mais de 10 mil doses da vacina contra vírus sincicial respiratório

Mais Lidas

Dupla foi presa em flagrante pelo homicídio
Polícia
Mulher foi assassinada na BR-262 pela prima após descobrir drogas em guarda-roupa
Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por cortar virilha do filho de 6 anos para evitar abuso
Divulgado lista de inscritos para apartamentos no Jardim Antártica
Cidade
Divulgado lista de inscritos para apartamentos no Jardim Antártica
Mária de Fátima, morta pela prima e jogada na BR-262, em Campo Grande
Polícia
Morta pela prima, mulher se refugiava na Capital após fugir de violência doméstica em MG