Com mais de 300 casos de Aids no ano, MS reforça prevenção e cuidado no 'Dezembro Vermelho'

A campanha do 'Dezembro Vermelho' busca dar ênfase na prevenção e cuidado para pessoas com HIV e Aids, trazendo para o mês informações essenciais sobre as doenças e ao combate à desinformação e ao preconceito.

Em dados preliminares, conforme a Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica, Mato Grosso do Sul registrou mais de 300 casos de AIDS e mais de 600 casos de HIV.

Celebrado anualmente em 1º de dezembro, o Dia Mundial de Luta Contra a Aids foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1988 e representou um marco global na resposta ao vírus. Desde então, tornou-se uma das datas mais importantes para discutir a saúde pública, fortalecer políticas de prevenção e promover respeito às pessoas com HIV.

O Dezembro Vermelho busca, sobretudo, romper estigmas, ampliar o acesso aos serviços de saúde e incentivar a testagem, permitindo que cada pessoa conheça seu status sorológico e inicie o tratamento imediatamente, quando necessário.

Durante o mês de conscientização, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) reforça que a mobilização não se resume às ações externas, mas também à qualificação do cuidado e ao acesso facilitado aos serviços.

