Com mais de 400 doses, SES inicia estratégia de imunização contra o VSR em fevereiro

Com mais de 400 doses disponíveis, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) inicia, em fevereiro, a Estratégia de Imunização contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), com a incorporação do Nirsevimabe ao Sistema Único de Saúde (SUS). Mato Grosso do Sul recebeu 440 doses do imunizante enviadas pelo Ministério da Saúde para o início da estratégia.

A retirada das doses pelos municípios ocorrerá na Rede de Frio estadual nos dias 29 e 30, com posterior distribuição às maternidades selecionadas. Ao todo, 17 maternidades localizadas em diferentes regiões do Estado contarão com o imunobiológico. Os demais municípios poderão solicitar as doses por meio do sistema E-CRIE.

A estratégia é voltada a bebês prematuros com menos de 37 semanas de gestação e a crianças com comorbidades de até 24 meses de idade. O Nirsevimabe é um anticorpo monoclonal indicado para a prevenção de infecções do trato respiratório inferior causadas pelo VSR, principal agente associado a hospitalizações de bebês.

O imunobiológico será ofertado nas maternidades, permitindo a aplicação ainda nas primeiras horas ou dias de vida, de forma semelhante ao que já ocorre com a BCG e a vacina contra hepatite B. A medida amplia a proteção da primeira infância e marca a transição da política estadual de prevenção ao VSR, que até então utilizava o Palivizumabe para um público mais restrito.

Durante o período de transição, os bebês que já iniciaram o esquema com Palivizumabe deverão concluir o protocolo conforme os critérios vigentes, com dispensação mantida pela Assistência Farmacêutica. A SES orienta pais e responsáveis a procurarem as unidades de saúde para verificar se as crianças se enquadram nos critérios definidos pelo Ministério da Saúde.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também