Com mais de 500 notificações, ações de combate à dengue são reforçadas na Capital

Somente até o dia 11 de fevereiro, Campo Grande já havia registrado 517 notificações de dengue este ano, segundo dados do boletim epidemiológico da SESAU (Secretaria Municipal de Saúde). Como medida de prevenção, a prefeitura tem intensificando as ações de combate ao Aedes aegypti, transmissor dessa e outras arboviroses.

Recentemente houve a confirmação do primeiro caso positivo do sorotipo 3, vírus esse que não circulava na Capital há 18 anos. Para as autoridades de saúde, a reintrodução desse vírus pode representar um grande risco à saúde pública.

“Possuímos uma população muito grande que nunca foi exposto a esse vírus, então as chances de aumento no número de notificações são realmente preocupantes”, comenta a superintendente de vigilância em saúde, Veruska Lahdo.

A Prefeitura realiza diversas medidas com o objetivo de mitigar o aumento nas notificações têm sido tomadas, como, por exemplo, a intensificação nas visitações e orientações à população. Outra ferramenta que está sendo utilizada constantemente no combate ao Aedes é o fumacê, que atinge o mosquito adulto.

“Entretanto, é importante a gente lembrar que a principal forma de combate é evitar a procriação do mosquito, então, dez minutinhos na semana são suficientes para que a gente consiga limpar todos os possíveis criadouros do mosquito”, explica a secretária municipal de saúde, Rosana Leite.

Neste período de chuvas, é imprescindível que cada cidadão cuide do próprio quintal e verifique possíveis acúmulos de água para evitar a formação de criadouros do mosquito. Com a união entre o poder público e a sociedade, é possível reduzir a incidência de doenças.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também