Com mais de 70 locais abertos, vacinação contra Gripe segue disponível na Capital

Nesta segunda-feira (12), mais de 70 UBS (Unidades Básicas de Saúde) estão abertas para vacinação contra a Gripe. O atendimento nas unidades acontecem durante todo o dia, de acordo com a organização de cada unidade. Os locais e públicos podem ser conferidos no site.

Oficialmente, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe terminou no dia 31 de maio. No entanto, as vacinas seguem liberadas para todas as pessoas com mais de 6 meses de idade, enquanto houver doses disponíveis.

A superintendente de Vigilância em Saúde da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), Veruska Lahdo, reforçou quanto a importância da vacinação, e reiterou que as baixas temperaturas aumentam o risco de contágio da gripe, que pode ser grave.

“A vacinação é a melhor estratégia para se proteger, fortalecer o sistema imunológico e evitar complicações. A vacina da gripe é segura e não causa a doença! Procure um posto de saúde próximo e garanta a sua imunização. Cuide de você e de sua família, reforçando a prevenção”, disse.

De acordo com o último relatório, divulgado em 02 de junho, pelo Serviço de Imunização da Sesau, 34,36% do público-alvo foi vacinado em Campo Grande, o que representa 109,959 mil pessoas, de um público estimado em 339 mil pessoas.

A maior taxa percentual de cobertura está entre os adolescentes em medidas socioeducativas, com 47,89%. No quantitativo, os idosos com 60 anos ou mais permanecem entre os que mais se vacinaram. De acordo com o relatório, aproximadamente 62,7 mil foram vacinados , sendo 46,57% do público de 134.732 pessoas nesta faixa-etária.

Na última campanha a cobertura foi muito abaixo do recomendado, que é de pelo menos 90% para cada um dos públicos. Em 2022, apenas 43,4% de todo o público-alvo buscou pela vacinação.

A vacina disponibilizada pelo SUS (Sistema Único de Saúde) em todas as unidades de saúde da Capital protege contra os vírus H1N1 e H3N2 da Influenza A e contra a Influenza B, sendo eficaz contra as três formas diferentes de gripe.

Prevenção – Cuidados simples ajudam na prevenção contra a Gripe:

Lave as mãos com água e sabão e use álcool gel 70% regularmente, especialmente depois de tocar o nariz e a boca ou superfícies que possam estar contaminadas;

Proteja o nariz e a boca. Cubra-os enquanto espirra ou tosse e use lenços descartáveis.

Evite tocar a boca e o nariz.

Melhore a circulação de ar abrindo as janelas.

Evite ficar por muito tempo em locais com grande aglomeração de pessoas.

Mantenha hábitos saudáveis: coma e durma bem, além de fazer exercícios físicos regulares.

