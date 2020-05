Com morte na capital, MS chega ao 20º óbito por coronavirus

O Mato Grosso do Sul chegou a este domingo (31) com a confirmação da 20ª morte por coronavírus (Covid-19), além do acréscimo de 71 novos casos da doença. Com isso, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) totalizou 1.489 pacientes confirmados, um acréscimo de 5% em relação aos números de sábado (30).

As informações foram apresentadas neste domingo (31.05) em coletiva de imprensa online com autoridades do Governo do Estado. Dos 1.489 casos confirmados, 887 estão em isolamento domiciliar, 522 estão sem sintomas e já estão recuperados. 60 estão internados, sendo 19 em hospitais públicos e 37 em hospitais privados. Um paciente internado é procedente de fora do Estado. Foram registrados 20 óbitos.

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 11.732 notificações de casos suspeitos da coronavírus em Mato Grosso do Sul. Destes, 8.731 foram descartados após os exames darem negativo para Covid-19 e 21 foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde. 528 exames aguardam resultado do Lacen. 984 casos foram notificados e não foram encerrados pelos municípios.

Os dados publicados desde 19 de maio têm como fonte de dado o sistema de informações oficiais SIVEP Gripe e E-SUS VE. Esses dados são alimentados pelos municípios. Os dados estão sujeitos à alteração pelos municípios nos sistemas de informação oficial.

Os 528 casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/MS), onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e Coronavírus. O Lacen/MS realiza os exames para Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Os resultados ficam prontos entre 24h a 72 horas, após o recebimento das amostras.

A 20ª vítima era do sexo masculino, tinha 61 anos, de Campo Grande. Ele não tinha histórico de caso confirmado, porém tinha realizado uma viagem ao interior de São Paulo. Foi internado no dia 26 de maio deste ano no Hospital Regional de Campo Grande, onde foi direto para a UTI e faleceu neste sábado, 30 de maio.

O paciente foi diagnosticado com coronavírus no dia 23. A vítima tinha histórico de diabetes e hipertensão. O paciente apresentou sintomas no dia 23, com relatos de febre, tosse, dor de garganta, dispneia, desconforto respiratório e o óbito foi registrado por choque séptico, pneumonia por covid-19 e diabetes mellitus.





