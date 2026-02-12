Menu
Saúde

Com nenhuma morte registrada, MS já soma 79 confirmações de dengue

São 816 casos prováveis da doença em apenas um mês e meio de 2026

12 fevereiro 2026 - 07h10Luiz Vinicius     atualizado em 12/02/2026 às 07h19
Aedes aegypti, o mosquito da dengueAedes aegypti, o mosquito da dengue   (Reuters/Paulo Whitaker)

Mato Grosso do Sul segue sem registrar nenhuma morte em razão da dengue nestes dois primeiros meses do ano. Porém, o número de confirmações continua aumentando, assim como os casos prováveis.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) nesta quarta-feira, dia 11, onde foi apresentado 816 casos prováveis da dengue, com 79 confirmações.

Nos últimos 14 dias, Paraíso das Águas, Jardim, Jaraguari, Costa Rica, Rio Brilhante, Cassilândia, Maracaju, Itaporã, Chapadão do Sul, Ponta Porã e Dourados registraram incidência baixa de casos confirmados para a doença.

Ainda conforme o boletim, 223.322 doses do imunizante já foram aplicadas na população alvo. Ao todo, Mato Grosso do Sul já recebeu do Ministério da Saúde 241.030 doses do imunizante contra a dengue. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

A vacinação contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue, dentro do quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade.

