Com nenhuma morte registrada, MS já soma 79 confirmações de dengue

Mato Grosso do Sul segue sem registrar nenhuma morte em razão da dengue nestes dois primeiros meses do ano. Porém, o número de confirmações continua aumentando, assim como os casos prováveis.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) nesta quarta-feira, dia 11, onde foi apresentado 816 casos prováveis da dengue, com 79 confirmações.

Nos últimos 14 dias, Paraíso das Águas, Jardim, Jaraguari, Costa Rica, Rio Brilhante, Cassilândia, Maracaju, Itaporã, Chapadão do Sul, Ponta Porã e Dourados registraram incidência baixa de casos confirmados para a doença.

Ainda conforme o boletim, 223.322 doses do imunizante já foram aplicadas na população alvo. Ao todo, Mato Grosso do Sul já recebeu do Ministério da Saúde 241.030 doses do imunizante contra a dengue. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

A vacinação contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue, dentro do quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade.

