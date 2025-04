Com presença do Zé Gotinha, escola de Campo Grande realiza 'Dia D' de vacinação

A Escola Estadual Zélia Quevedo Chaves, no bairro Iracy Coelho, foi a escolhida para receber a ação do 'Dia D' de vacinação, em Campo Grande.

Com a presença do Zé Gotinha, símbolo das campanhas de vacinação no Brasil, o evento tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal entre os estudantes da rede pública.

Serão ofertados serviços como vacinação de rotina, verificação da caderneta, emissão da DVA (Declaração de Vacinação Atualizada) e ações de resgate da vacina contra o HPV.

A ação é coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica, e reforça a integração entre as áreas da saúde e da educação, fortalecendo as redes de corresponsabilidade e a atuação conjunta dos serviços públicos.

Em novembro do ano passado, o Dia D de vacinação foi realizado no CEI Zedu (Centro de Educação Infantil José Eduardo Martins Jallad), em Campo Grande.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também