Com quase 85 mil casos de Covid-19, instabilidade no sistema impede atualização de óbitos

Na manhã deste domingo (8), a Secretaria de Estado de Sáude (SES) informou que Mato Grosso do Sul chegou a 84.930 mil infectados pelo novo coronavírus, desses, 210 foram confirmados no último dia transcorrido. A Capital foi a que mais confirmou casos recentemente, 109 no total.

Além disso, 79.486 pessoas são consideradas recuperadas da doença, enquanto 3.590 permanecem em isolamento domiciliar e 223 internados, 114 em leitos clínicos e 109 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), sendo que três pacientes hospitalizados não são contabilizados como casos do MS.

A macrorregião de Campo Grande está com o maior percentual de leitos de UTI/SUS ocupado, 81%, seguida pela macrorregião de Dourados (64%), Corumbá (37%) e Três Lagoas (37%). Os dados são calculados a partir de leitos ocupados com pacientes confirmados com Covid-19, casos suspeitos e de outras patologias.

De acordo com a SES, foi informado que “devido instabilidade do sistema federal, não houve atualização de óbitos do Estado na base de dados oficial do Ministério da Saúde. Tão Logo a situação for regularizada, os dados de óbitos serão atualizados”. Até o momento, MS registrou 1.634 mortes por coronavírus.

De acordo com o boletim, desde o início da pandemia, o Estado registrou 332.013 notificações, 243.956 foram descartadas e 836 testes estão em análise no Laboratório Central de Mato Grosso do Sul (Lacen). Outros 2.291 casos estão sem encerramento nas plataformas por parte dos municípios.

