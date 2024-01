Com salário de mais de R$ 6 mil, governo publica edital para concurso da Funsau

O governo do Estado, por meio da SAD (Secretaria de Estado de Administração) e da SES (Secretaria de Estado de Saúde), publicou, nesta sexta-feira (26), os editais do concurso público para a Funsau (Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul).

Com salário que pode chegar até R$ 6.313,15, o mais recente concurso do Estado visa preencher 279 vagas no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), desde nível médio até superior.

Foram publicados três editais, que podem ser acessados aqui. O primeiro, com 119 vagas, é para profissionais de serviços hospitalares, enquanto o segundo, com 140 vagas, é para técnicos de serviços hospitalares, e o terceiro, com 20 vagas, para auxiliares técnicos de serviços hospitalares.

O governador Eduardo Riedel destacou que o concurso demonstra o compromisso do governo com a saúde de Mato Grosso do Sul, ampliando as ações da área.

"Olhamos para a saúde sempre com cuidado, muita atenção. Meu compromisso desde o início foi o de ampliar ações na área da saúde e esse concurso faz parte desse compromisso. Nosso objetivo é sempre buscar melhorar a saúde, não só em Campo Grande, que é a maior cidade do Estado, mas em todo o Mato Grosso do Sul", afirmou o governador.

Ana Carolina Nardes, secretária de Administração, reafirmou o compromisso. “Ao todo são 279 vagas distribuídas em várias funções prioritárias. Levamos em consideração a necessidade de profissionais para o suprimento da demanda e na melhoria da qualidade da assistência médica prestada aos cidadãos.”

Para a diretora presidente do HRMS, Marielle Alves Corrêa Esgalha, o concurso é essencial para melhorar a assistência oferecida pelo hospital à população do Estado.

"Estamos concretizando mais um compromisso da atual gestão. Este certame representa não apenas a busca pela excelência na prestação de serviços de saúde, mas também o comprometimento da administração em fortalecer e valorizar o quadro de profissionais que compõem a instituição. Acreditamos que a realização deste concurso é um passo fundamental para o aprimoramento contínuo dos serviços oferecidos à comunidade".

Confira as funções disponíveis e a quantidade de vagas disponíveis:

Profissional de Serviços Hospitalares

Fonoaudiólogo – 5

Assistente Social – 5

Fisioterapeuta – 15

Psicólogo – 4

Farmacêutico – 10

Farmacêutico Bioquímico – 2

Biomédico – 2

Enfermeiro – 30

Engenheiro Clínico – 1

Nutricionista – 1

Médico – 44

Técnico de Serviços Hospitalares

Costureiro – 2

Agente Condutor de Veículos – 5

Agente de Serviços Hospitalares – 30

Agente de Farmácia – 20

Técnico em Radiologia – 22

Técnico de Laboratório – 9

Técnico de Enfermagem – 52

Auxiliar Técnico de Serviços Hospitalares

Auxiliar de Serviços Hospitalares – 10

Auxiliar de Lavanderia – 10

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também