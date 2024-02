Com superlotação, Santa Casa pede socorro em 'situação crítica' na ortopedia

Com uma demanda muito superior à sua capacidade de atendimento, a Santa Casa de Campo Grande informou que a superlotação já está em estado crítico principalmente na área de ortopedia, onde 51 pacientes aguardam cirurgia de urgência.

Além dos pacientes que estão na fila pelo procedimento conhecido como pré-ortopedia, há outras dezenas que aguardam por uma avaliação ou intervenção de um subspecialista, especializado para o tipo de fratura ou lesão apresentada pelo paciente.



"Esses pacientes, em sua maioria, são vítimas de acidentes, como quedas, atropelamentos, colisões, facadas, entre outros. A Santa Casa é referência nesse tipo de atendimento de alta complexidade, mas, devido ao volume de eventos, tem enfrentado dificuldade com recursos humanos, materiais e financeiros para dar conta de toda a demanda".

Instituição também alerta para pacidentes em condições mais simples, que poderiam ser atendidos em outros serviços de saúde, mas que acabam sendo encaminhados para a Santa Casa, "sobrecarregando ainda mais o sistema". Mesmo realizando cerca de 25 cirurgias ortopédicas por dia, o volume de pacientes está maior que a capacidade.



"Diante disso, a Santa Casa apela ao poder público, tanto estadual quanto municipal, que exerça uma regulação mais eficiente dos pacientes de ortopedia, encaminhando os casos de menor complexidade para outros hospitais ou unidades de saúde, e priorizando os casos de maior complexidade para a Santa Casa. Essa medida é fundamental para garantir um atendimento digno e adequado aos pacientes que necessitam de cirurgia de urgência ou de um subspecialista em ortopedia", finaliza o hospital em nota.

