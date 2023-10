Combate à Poliomielite: 'Dia D' de vacinação acontece neste sábado na Capital

Em alusão ao Dia Mundial de Combate à Poliomielite, que acontece em 24 de outubro, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), em parceria com o Rotary Club, irá realizar um 'Dia D' de vacinação neste sábado (21). Serão cinco unidades de saúde e mais um ponto de vacinação itinerante abertos durante o dia todo, para ampliar o acesso à vacinação de toda a população.

“Há mais de 30 anos não há registro de poliomielite em Campo Grande, contudo a queda constante na cobertura nos últimos anos abre uma fresta para a reinserção do vírus em território nacional”, explicou a superintendente de vigilância em saúde, Veruska Lahdo.

No ano passado, o Ministério da Saúde realizou uma campanha de vacinação direcionada especificamente para reforço vacinal em crianças menores de cinco anos de idade, onde somente 46% do público-alvo recebeu o imunizante. Já a VIP (Vacina Inativada da Poliomielite) é aplicada nas crianças aos 2, 4 e 6 meses, e apenas 81,69% do público teve a cobertura completa em 2022, enquanto a preconização é que 95% do público seja imunizado.

Para facilitar o acesso a todas as doses da rotina da criança, adolescente, adulto, gestante e idoso, haverá plantão exclusivo para vacinação nas UBSs 26 de agosto e Dona Neta e nas USFs Moreninhas, Noroeste e José Tavares, que funcionarão das 7h às 17h.

Um ponto itinerante também será instalado no Norte Sul Plaza, e funcionará das 10h às 18h, tendo à disposição todas as vacinas destinadas para o público a partir de dois meses de idade.

A poliomielite pode gerar sequelas gravíssimas nas crianças que são acometidas pela doença, como atrofia de membros, paralisia, disfunções neurológicas e até o óbito.

