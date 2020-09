Comportamento no feriado vai impactar na covid daqui 14 dias, diz Resende

Flávio Veras, com informações da assessoria

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, chamou a atenção para o feriado de 7 de setembro, quando as pessoas costumam se locomover em viagens pelo Estado. “O resultado vai refletir daqui há 14 dias, adiantou.

Boletim Epidemiológico deste sábado (05) apresentou total de 922 novos casos no Estado, aumento de 1,8% em relação ao último boletim. Total de casos em Mato Grosso do Sul desde o início da Pandemia é de 53,328 confirmados.

A cidade com maior número da doença continua sendo a capital do estado que registrou 342 novos casos nas últimas 24 horas. Em seguida vem Corumbá (+88); Dourados 9+86); Dois Irmãos do Buriti (+ 47); Três Lagoas (+46); Aquidauana (+38).

O número de óbitos é de 14 pessoas. Sendo Campo Grande cinco (5); São Gabriel do Oeste, duas (2); Rio Brilhante, Cassilândia, Naviraí, Sidrolândia, Miranda, Bonito e Corumbá, com uma delas com um óbito registrado. Os pacientes que não resistiram ao Covid 19 tinham entre 29 e 99 anos.

O aumento de casos na macrorregião de Dourados e Aquidauana são preocupantes, segundo o Secretário, que visitou Dourados na sexta-feira. As aldeias indígenas também são motivos de preocupação. E neste sentido, Geraldo destacou o trabalho dos Médicos Sem Fronteiras em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul. “Estamos redobrando os esforços nestas comunidades”, destacou.

