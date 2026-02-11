Menu
Menu Busca quarta, 11 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Confiança da população no SUS aumenta nos últimos anos, revela levantamento da OCDE

O estudo aponta ainda que o acesso e a qualidade dos serviços públicos melhoraram entre 2022 e 2025

11 fevereiro 2026 - 12h50Vinícius Santos com informações do Ministério da Saúde
Farmácia do SUSFarmácia do SUS   (Foto: Divulgação)

A satisfação dos brasileiros com o Sistema Único de Saúde (SUS) aumentou nos últimos anos e já supera a média da América Latina. Os dados são da pesquisa Confiança em Instituições Públicas na América Latina e no Caribe, realizada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), e divulgados pelo Ministério da Saúde do Governo Federal.

De acordo com o levantamento, a satisfação com o SUS cresceu 9 pontos percentuais entre 2022 e 2025, passando de 34% para 45%. O índice brasileiro ficou acima da média latino-americana, que é de 40% em 2025.

O estudo também aponta melhora na percepção dos brasileiros sobre o acesso e a qualidade dos serviços públicos. Nesse quesito, houve aumento de 18 pontos percentuais na avaliação positiva, saltando de 24% para 42%. O resultado coloca o Brasil 10 pontos acima da média da América Latina, que é de 32%.

Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o crescimento da avaliação positiva reflete o aumento do acesso da população aos serviços públicos de saúde, com iniciativas como o programa Agora Tem Especialistas. Entre 2022 e 2025, o número de cirurgias eletivas cresceu mais de 40%, passando de 10,8 milhões para 14,7 milhões — o maior volume em 35 anos de SUS e acima do período pré-pandemia.

No mesmo período, foram realizados 43,7 milhões de exames e consultas, um aumento de 26%. Até dezembro de 2025, o SUS contabilizou 2,9 bilhões de procedimentos, número que também supera a média anterior à pandemia. Outro dado destacado é a realização de 4,7 milhões de sessões de quimioterapia no ano passado.

Metodologia

Considerada “padrão ouro” de excelência, a pesquisa da OCDE avalia cinco pilares: integridade, resposta, confiabilidade, abertura e equidade. O levantamento foi realizado com 2 mil cidadãos de todo o país, por meio de questionário, permitindo comparações internacionais e oferecendo dados estratégicos para aprimorar a transparência e a qualidade dos serviços públicos.

A diretora de Governança Pública da OCDE, Elsa Pilichowski, afirmou que a pesquisa representa a confiança da população adulta nas instituições públicas dos países participantes. Segundo ela, o estudo vem sendo realizado há mais de uma década e se consolidou como um dos levantamentos globais mais abrangentes sobre a relação entre confiança e governança pública democrática.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vacina sendo aplicada
Saúde
Anvisa indica vacina contra o HPV para prevenir mais tipos de câncer
Vacina contra a dengue de dose única, desenvolvida pelo Instituto Butantan
Saúde
Começa vacinação de 1,2 milhão de profissionais de saúde contra dengue
Medicamento Mounjaro
Saúde
Câmara aprova urgência para votar quebra de patente do Mounjaro
Campanha terá 18 mil vacinas à disposição
Saúde
Indústria de MS recebe campanha de imunização contra a gripe
Santa Casa de Campo Grande
Saúde
Promotoria atua para garantir presença de pais durante internação de crianças na Santa Casa
Morcego com raiva foi encontrado em Campo Grande
Saúde
Campo Grande registra primeiro caso de morcego positivo para raiva em 2026
Medicamento Mounjaro
Saúde
Anvisa alerta para risco de pancreatite ligado a canetas emagrecedoras
Lula e ministro estiveram no centro de produção do Butantan
Saúde
Equipes do SUS começam a receber vacina do Butantan contra a dengue
Diversos produtos irregulares foram apreendidos
Saúde
Saúde de MS monta força-tarefa permanente contra canetas emagrecedoras ilegais
Dr. Plácio recebeu no Saúde e Bem-Estar, o Dr. Marcelo Bezerra
Saúde
Saúde e Bem-Estar: Cirurgião detalha tecnologias de lipoaspiração de definição muscular

Mais Lidas

Lucas Bitencourt em visita a Escola João de Paula Ribeiro
Educação
Kits escolares não chegam a todos e prefeitura joga entrega para após o Carnaval
Reprodução /
Polícia
VÍDEO: Guarda municipal flagrado agredindo suspeito em Campo Grande é demitido
Gislaine Esther Lubas Moreira Moura
Geral
Morre a advogada e professora Gislaine Moura
Fachada UPA
Justiça
Adriane apela ao TJ para cobrar IPTU mais caro e fala em risco de desabastecimento na saúde