Confira a escala de plantão médico nas UPAS e CRS's neste sábado

A escala médica de urgência e emergência da rede pública de saúde de Campo Grande, funciona na manhã deste sábado (9), com 55 médicos, clínico geral e 16 pediatras atendendo nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centro Regional de Saúde (CRS).

O atendimento infantil poderá ser encontrado pela manhã e de tarde na UPA Coronel Antonino, Universitário, Leblon e CRS Tiradentes, sendo 16 profissionais distribuídos nas unidades no período matutino e 16 no período vespertino.

O quadro de clínico geral é completo em todas as unidades em qualquer período do dia, com 53 médicos atendendo na capital a tarde e 41 a noite.

No período noturno, as unidades que contam com pediatras aumentam e 21 profissionais atendem as crianças.

