Confira a escala médica de clínico e pediatra desta sexta-feira

A escala médica desta sexta-feira (12), terá quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) a disposição da população, com médicos clínicos, o plantão será completo no Coronel Antonino, única unidade com atendimento pediátrico nos três períodos do dia.

Nas demais unidades, o atendimento é preferencial aos adultos e terá apenas profissionais clínicos. Durante a tarde todas as demais unidades estão sem atendimento infantil, situação que só melhora a noite no UPA Vila Almeida, Universitário, Moreninha, Nova Bahia e Tiradentes.

Confira a escala completa:

