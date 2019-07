Confira a escala médica de clínico e pediatra deste sábado

A escala médica deste sábado (20), seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) estarão atendendo a população o dia todo, com médicos clínicos, o plantão será completo no Coronel Antonino, Vila Almeida e Leblon as unidades terão atendimento pediátrico nos três períodos do dia.

No Universitário não haverá atendimento pediátrico durante a tarde, mas pela manhã e a noite as crianças podem contar com o atendimento do profissional especializado. No caso da Moreninha pediatra somente a noite, o Santa Mônica não terá o profissional neste sábado.

Confira a escala completa:

