Confira a escala médica desta segunda-feira nas UPAs da capital

De acordo com a escala médica divulgada pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), as Upas de Campo Grande conta com um total de 9 a 11 profissionais, de plantão no período matutino, vespertino e noturno.

No Coronel Antonino e Vila Almeida, o atendimento ao público adulto e infantil é em alta demanda e é de 6 a 12 médicos escalados até o horário da noite. Com exceção da Upa Aero Rancho e Coophavilla, as demais tem as consultas pediátricas normalizadas apenas no período noturno, mas durante o dia o atendimento segue normal para os adultos.

