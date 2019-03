Confira a escala mÃ©dica deste sÃ¡bado

Neste sábado (9), três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) trabalham com a escala completa de médicos na capital. No Vila Almeida, Leblon e Coronel Antonino, o atendimento segue com clínicos e pediatras, em todos os períodos.

Já nas outras unidades, o plantão segue apenas com médicos clínicos e prioriza o atendimento ao público adulto durante o dia. Na parte da noite, cinco UPAs funcionam com a escala completa, exceto Santa Mônica, CRS Coophavilla II, CRS Nova Bahia, CRS Tiradentes e CRS Aero Rancho.

