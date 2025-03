Procurando atendimento? Confira a escala mÃ©dica para a Capital neste sÃ¡bado

Mais um final de semana chegou, e para a população que procura pro atendimento médico neste sábado (8) em Campo Grande, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) divulgou o plantão médico para as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs) da Capital.

Com pelo menos mais de 70 médicos durante todos os horários, o atendimento garante médicos pediatras e clínicos gerais para boa parte das regiões urbanas da Capital.

Pela manhã, as UPAs e CRSs contam com um total de 79 médicos, sendo 20 pediatras atendendo nas UPAs Coronel Antonino, Universitário e Leblon, e no CRS Tiradentes.

Já pela tarde, o número vê uma queda, com 77 médicos, entre clínicos gerais e pediatras, atendendo a população. No total, 19 pediatras seguem com atendimentos nas UPAs Coronel Antonino, Universitário e Leblon, e no CRS Tiradentes.

Durante a noite, o número de profissionais será de 74, com 25 pediatras atendendo nas UPAs Coronel Antonino, Universitário, Moreninha, Leblon, e CRS Tiradentes.

Confira a escala completa:

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também