Confira as 74 unidades que disponibilizam a vacina da gripe na Capital

Como medida para mitigar a propagação do vírus da gripe, Campo Grande dispõe da aplicação de vacinas em 74 unidades entre UBS (Unidade Básica de Saúde) e USF (Unidade de Saúde da Família). Caso o imunizante não estiver disponível na região que atende o popular, o contato pode ser feito com a Sesau pelo (67) 3314-3000, ou com o distrito sanitário.

A vacina contra a Influenza está disponível de forma gratuita a toda a população a partir de 6 meses de idade. Crianças com sintomas gripais são aconselhadas a ficarem em casa.



UNIDADE DE SAÚDE CONTATO HORÁRIO DA SALA DE VACINAÇÃO Distrito Sanitário da Região do Prosa USF Conselheiro de Saúde Edney Arantes de Campos – Nova Bahia Av. Nosso Senhor do Bonfim, 26 (67) 2020-1906 / 2020-1905 Das 7h15 às 18h45 USF Dr. Ademar Guedes de Souza – Mata do Jacinto Rua Wilon Mangini Marques, 153 (67) 2020-2025 / 2020-2026 Das 7h15 às 18h45 USF Dr. Cláudio Luiz Fontanillas Fragelli – Jardim Noroeste Rua Dois Irmãos, 701

(67) 2020-2007 / 2020-2008 Das 7h15 às 18h45 USF Dr. João Miguel Basmage – Conjunto Habitacional Estrela Dalva Av. Nosso Senhor do Bonfim, 2.685

(67) 2020-1992 / 2020-1993 Das 7h15 às 18h45 USF Dra. Marly Anna Tatton Berg Gonçalves Pereira – Jardim Marabá Rua Torquato Neto, 28 (67) 2020-2021 / 2020-2022 Das 7h15 às 11h

Das 13h às 16h45 Distrito Sanitário da Região do Segredo UBS Coronel Antonino Rua Dr. Heitor Meireles, 1355

(67) 2020-1947 / 2020-1948 Das 7h15 às 18h45 UBS Dr. William Macksoud – Conjunto Residencial Estrela do Sul Rua Hamlet, 313

(67) 2020-1996 / 2020-1995 Das 7h15 às 16h45 USF Dr. Milton Kojo Chinen – Vila Nasser Rua Antonio de Moraes Ribeiro, 939

(67) 2020-2066 / 2020-2067 Das 7h15 às 18h45 USF São Francisco – Nova Lima Rua Ida Baís, 19

(67) 2020-2049 Das 7h15 às 18h45 USF Aquino Dias Bezerra – Residencial Vida Nova III Rua Nizia Floresta, 220

(67) 2020-2115 / 2020-2116 Das 7h15 às 18h45 USF Dr. Elias Nasser Neto “Lilito” – Conjunto José Abrão Rua Antônio Lopes

(67) 2020-2015 Das 7h15 às 11h

Das 13h às 16h45 USF Dra Alda Garcia de Oliveira – Jardim Azaléia R. Riverside, S/N (67) 2020-1987 Das 7h15 às 18h45 USF Dra. Márcia Guedes de Sá Earp – Nova Lima Rua Padre Antônio Franco, 550

Das 7h15 às 18h45 USF Dr. Fernando de Arruda Torres – Conjunto Habitacional José Tavares do Couto Rua Zulmira Borba, 2.090

(67) 2020-2016 Das 7h15 às 16h45 USF Mestre José Alberto Veronese – Jardim Seminário/ UCDB Avenida Tamandaré, 6.000 (67) 2020-2113 / 2020-2114 Das 7h15 às 16h45 USF São Benedito – Portal do Gramado Rua do Seminário – Qd. 01 Lt 19

(67) 2020-2045 Das 7h15 às 16h45 USF Pedro Felix de Souza Jardim Paradiso Rua Hanna Abdulahad, 315

(67) 2020-2111 / 2020-2112 Das 7h15 às 16h45 USF Dr. Roger Buainain – Distrito de Rochedinho Rua Guia Lopes, 262 (67) 2020-2042 Das 7h15 às 15h45 USF Vila Cox Rua Santa Gertrúdes, 760-836 (67) 2020-2109 / 2020-2110 Das 7h15 às 11h

Das 12h às 15h45 USF Dr. Nasri Siufi – Jardim Presidente R. Maria Flauzina, 45 (67) 2020-1722 Das 7h15 às 16h45 Distrito Sanitário da Região do Anhanduizinho UBS Dr. Celso Lacerda de Azevedo – Vila Pioneira Rua Ana Luiza de Souza, 685 (67) 2020-1966 / 2020-1964 Das 7h15 às 16h45 UBS Dr. Sebastião Eloy Pereira – Jardim Aero Rancho Rua Raquel de Queiroz, s/n (67) 2020-1909 / 2020-1910 Das 7h15 às 18h45 USF Dr. Jorge David Nasser – Jardim Jockey Club Rua do Hipódromo, 13 (67) 2020-1959 Das 7h15 às 18h45 UBS Engenheiro Arthur Hokama – Guanandi R. Corá, s/n (67) 2020-1955 Das 7h15 às 18h45 USF Dr. Benjamim Asato – Parque do Sol Avenida Evelina Selingard, 1.008 (67) 2020-2034 / 2020-2035 Das 7h15 às 18h45 USF Dr. Nelson Tokuei Shimabukuro – Aero Rancho IV Rua Leonor Garcia Rosa Pires, 285 (67) 2020-1978 / 2020-1977 Das 7h15 às 18h45 USF Dr. Olímpio Cavalheiro – Cohab Rua David Correia Leite, 310 (67) 2020-1990 Das 7h15 às 11h

Das 13h às 16h45 USF Dr. Sebastião Luiz Nogueira – Jardim Los Angeles Rua Francisco Chaves, 568 (67) 2020-2012 / 2020-2011 Das 7h15 às 18h45 USF Dr. Wagner Jorge Bortotto Garcia – Residencial Mário Covas Rua Leandro da Silva Salina, 578 (67) 2020-2023 / 2020-2024 Das 7h15 às 18h45 USF Dra Jeanne Elizabeth Wanderley Tobaru – Residencial Jardim Botafogo Rua Cascais, 128 (67) 2020-2009 / 2020-2010 Das 7h15 às 18h45 USF Dra. Sôni Lydia Souza Wolf – Jardim das Macaúbas Avenida dos Cafezais, 2697 (67) 2020-2018 / 2020-2027 Das 7h15 às 18h45 USF Jardim Nova Esperança Rua Anhumas, 383 (67) 2020-2029 / 2020-2030 Das 7h15 às 16h45 USF Paulo Coelho Machado Rua Alcides Celso Marcharet, 125 (67) 2020-2037 / 2020-2038 Das 7h15 às 18h45 USF Dr. Mauro Rogério de Barros Vanderley – Parque Residencial Iracy Coelho Rua Santa Quitéria, 1238 (67) 2020-2000 / 2020-1999 Das 7h15 às 18h45 USF Dr. Bento Assis Machado – Distrito de Anhanduí Rua Nuremberg, 61 (67) 2020-1985 Das 7h15 às 11h

Das 12h às 15h45 USF Dr. Walfrido Ferreira Azambuja – Alves Pereira Rua Filomena S. Nascimento, 812 (67) 2020-1981 / 2020-1980 Das 7h15 às 11h

Das 13h às 16h45 USF Dr. Evandro Maciel de Arruda – Dom Antônio Barbosa Rua Domingos Belintani, s/n (67) 2020-1657 Das 7h15 às 16h45 USF Dra. Régia Jussara de Barros – Aero Rancho Granja Rua do Príncipe, s/n (67) 2020-2119 Das 7h15 às 11h

Das 13h às 16h45 Distrito Sanitário da Região do Bandeira USF Dr. Antônio Pereira – Tiradentes Rua José Nogueira Vieira, 337 (67) 2020-1907 / 2020-1875 Das 7h15 às 18h45 UBS Dr. Astrogildo Carmona – Vila Carlota Rua São Cosme e Damião, 322 (67) 2020-1937 / 2020-1938 Das 7h15 às 16h45 USF Dr. Germano Barros de Souza – Universitário Rua Marquês de Olinda, 295 (67) 2020-1974 Das 7h15 às 16h45 USF Dr. Judson Tadeu Ribas – Moreninha III Rua Anacá, 645 (67) 2020-2027 Das 7h15 às 18h45 USF Dr. Vicente Fragelli – Vila Cidade Morena Rua Jaguariúna, 543 (67) 2020-1949 / 2020-1950 Das 7h15 às 11h

Das 13h às 16h45 USF Dr. Edson Quintino Mendes – Jardim Itamaracá Avenida Guaicurus, 1647 (67) 2020-2001 / 2020-2002 Das 7h15 às 18h45 USF Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian (67) 2020- 2019 / 2020-2020 Avenida Manoel Padial, 390 Das 7h15 às 18h45 USF Dra. Maria José de Pauli – Três Barras (67) 2020-2057 / 2020-2058 Rodovia MS 040 – KM 10 Das 7h15 às 11h

Das 12h às 15h45 USF Dr. Edgar Pedro Raupp Sperb – Arnaldo Estevão de Figueiredo Rua Tamer Gelelaite (67) 2020-2052 / 2020-2054 Das 7h15 às 11h

Das 13h às 16h45 USF Dr. Carlos Alberto Jurgielewicz – Cristo Redentor Rua Travessa dos Gráficos, 24 (67) 2020-1645 Das 7h15 às 11h

Das 13h às 16h45 Distrito Sanitário da Região do Lagoa UBS Dr. Alberto Neder -Caiçara Rua Vital Brasil, 01 (67) 2020-1936 / 2020-1935 Das 7h15 às 11h

Das 13h às 16h45 UBS Dr. Ivan Hildebrand da Costa – Núcleo Habitacional Buriti Rua José Soares de Araújo, 80 (67) 2020-1933 Das 7h15 às 11h

Das 13h às 16h45 USF Alfredo Neder – Coophavila II Rua dos Recifes, 981 (67) 2020-1951 Das 7h15 às 18h45 USF Dr. Hirose Adania – Jardim Bonança Rua Jardim Santo Ignácio, 325 (67) 2020-1988 / 2020-1989 Das 7h15 às 11h

Das 13h às 16h45 USF Dr. Emílio de Alencar Garbeloti Neto – Jardim Tarumã (67) 2020-2055 / 2020-2243 Rua Fanorte, 544 Das 7h15 às 18h45 USF Dr. Nelson Assef Buainain – Jardim Antártica Rua Ten. Antônio João Ribeiro, 1190 (67) 2020-2003 Das 7h15 às 18h45 USF Dr. Hélio Martins Coelho – Jardim Batistão Rua Souto Maior, 1.935 (67) 2020-2004 / 2020-2005 Das 7h15 às 18h45 USF Maria de Lourdes dos Santos – Portal Caiobá Rua Ilha de Marajó, 440 (67) 2020-2039 / 2020-2040 Das 7h15 às 18h45 USF Maria Ivone de Oliveira Nascimento Arakaki – Vila Fernanda Rua Nelson Martins Lima, 30 (67) 2020-2063 / 2020-2064 Das 7h15 às 18h45 USF Pastor Elizeu Feitosa de Alencar – Jardim São Conrado Rua Pampulha, 859 (67) 2020-2046 / 2020-2047 Das 7h15 às 18h45 USF Benedito Martins Gonçalves – Residencial Oliveira II Rua do Seminário – Qd. 01 Lt 19 (67) 2020-2045 Das 7h15 às 18h45 USF Jeferson Rodrigues de Souza – Santa Emília R. Boanerges Lopes, 1392 (67) 2020-1550 Das 7h15 às 18h45 Distrito Sanitário da Região do Imbirussu UBS Dr. Nicolau Fragelli – Conjunto Lar do Trabalhador Avenida Crisântemos, 20 (67) 2020-1960 Das 7h15 às 11h

Das 13h às 16h45 UBS Dr. Vespasiano Barbosa Martins – Vila Popular Rua Dalila Siqueira, 736 (67) 2020-1967 / 2020-1968 Das 7h15 às 11h

Das 13h às 16h45 USF Dra. Eleonora Moura Quevedo Gomes – Vila Silvia Regina Rua Tordesilhas, 688 (67) 2020-1969 / 2020-1970 Das 7h15 às 11h

Das 13h às 16h45 USF Albino Coimbra Filho – Santa Carmélia Rua Terlita Garcia, 1.438 (67) 2020-2043 / 2020-2044 Das 7h15 às 18h45 USF Dr. Manoel Secco Tomé – Indubrasil Rua Ji-Paraná, 140 (67) 2020-1956 / 2020-1957 Das 7h15 às 11h

Das 13h às 16h45 USF Dr. Herberto Calado Rebelo- Jardim Aero Itália Rua Rio Galheiros, 280 (67) 2020-1975 / 2020-1976 Das 7h15 às 18h45 USF Dra. Sumie Ikeda Rodrigues – Vila Serradinho Rua Delmiro Golveia, 427 (67) 2020-2050 / 2020-2051 Das 7h15 às 18h45 USF Jurandyr de Castro Coimbra – Jardim Zé Pereira Av. Eng° Amélio Carvalho Baís, 2.885 (67) 2020-2068 / 2020-2069 Das 7h15 às 18h45 USF Ana Maria do Couto Rua Mitsu Daima, 483 (67) 2020-1982 / 2020-1984 Das 7h15 às 18h45 USF Dr. Syrzil Wilson Maksoud – Sírio Libanês Rua Tamer Gelelait (67) 2020-2052 / 2020-2054 Das 7h15 às 16h45 USF Manoel Cordeiro – Distrito de Aguão Br 080 – Km 35 (67) 2020-1979 Das 7h15 às 11h

Das 12h às 15h45 Distrito Sanitário da Região do Centro UBS Dr. Jair Garcia de Freitas – 26 de Agosto Rua Rui Barbosa, 4.670

(67) 2020-1931 / 2020-1932 Das 7h15 às 16h45 USF Vila Corumbá Rua Vicente Pinzon, 459 (67) 2020-2062 / 2020-2061 Das 7h15 às 11h

Das 13h às 16h45 USF Pedro Nango Dobashi – Vila Carvalho Rua Joaquim Manoel Carvalho, 605 (67) 2020-2059 / 2020-2060 Das 7h15 às 11h

Das 13h às 16h45

