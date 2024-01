Sesau divulga escala médica nas UPAs e CRSs da Capital para este domingo

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) divulgou a lista de escala de médicos (urgência e emergência), nas UPAs e CRSs de Campo Grande, para este domingo (28).

Confira:

UPA Coronel Antonino

Número de médicos matutino: adulto - 7 / infantil - 6

Número de médicos verpertino: adulto - 7 / infantil - 6

Número de médicos noturno: adulto - 7 / infantil - 6

UPA Almeida

Número de médicos matutino: adulto - 6 / infantil - 0

Número de médicos verpertino: adulto - 6 / infantil - 0

Número de médicos noturno: adulto - 6 / infantil - 2

UPA Universitário

Número de médicos matutino: adulto - 6 / infantil - 6

Número de médicos verpertino: adulto - 6 / infantil - 5

Número de médicos noturno: adulto - 6 / infantil - 5

UPA Moreninha

Número de médicos matutino: adulto - 6 / infantil - 0

Número de médicos verpertino: adulto - 6 / infantil - 0

Número de médicos noturno: adulto - 5 / infantil - 4

UPA Leblon

Número de médicos matutino: adulto - 8 / infantil - 5

Número de médicos verpertino: adulto - 8 / infantil - 5

Número de médicos noturno: adulto - 7 / infantil - 5

UPA Santa Monica

Número de médicos matutino: adulto - 5 / infantil - 0

Número de médicos verpertino: adulto - 3 / infantil - 0

Número de médicos noturno: adulto - 5 / infantil - 0

CRS Aero Rancho

Número de médicos matutino: adulto - 5 / infantil - 0

Número de médicos verpertino: adulto - 5 / infantil - 0

Número de médicos noturno: adulto - 5 / infantil - 0

CRS Coophavilla II

Número de médicos matutino: adulto - 0 / infantil - 0

Número de médicos verpertino: adulto - 0 / infantil - 0

Número de médicos noturno: adulto - 0 / infantil - 0

CRS Nova Bahia

Número de médicos matutino: adulto - 5 / infantil - 0

Número de médicos verpertino: adulto - 5 / infantil - 0

Número de médicos noturno: adulto - 4 / infantil - 0

CRS Tiradentes

Número de médicos matutino: adulto - 4 / infantil - 0

Número de médicos verpertino: adulto - 4 / infantil - 0

Número de médicos noturno: adulto - 5 / infantil - 1

