Confira onde se vacinar durante o feriado e no fim de semana na Capital

Para atualizar a caderneta de crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes de Campo Grande, a prefeitura da Capital está oferecendo diversos imunizantes durante o feriado e também o fim de semana.

Em todos os postos de vacinação serão aplicados os imunizantes que fazem parte da rotina de vacinação das crianças e dos demais públicos, como: febre amarela, pentavalente – que protege contra coqueluche - tétano, influenza B, Hepatite B e a tríplice viral – que é eficaz contra sarampo, rubéola e caxumba.

Quinta-feira (7)

Durante o feriado e Independência do Brasil, o plantão de vacinação começará às 7h na Unidade Básica de Saúde (UBS) Dona Neta, UBS 26 de Agosto e na Unidade de saúde da família (USF) Moreninhas.

A partir das 10h os pontos de vacinação montados nos shoppings Norte Sul Plaza e Bosque dos Ipês também irão aplicar as doses.

Sexta-feira (8)

Apesar de ser ponto facultativo na prefeitura, o plantão de vacinação contínua abrindo as portas no mesmo horário, às 7h, com as salas de vacina das três unidades de saúde, UBS Dona Neta, UBS 26 de Agosto e USF Moreninhas, funcionando até 17h.

O ponto itinerante do Norte Sul segue das 10h às 18h e do Bosque dos Ipês das 10h às 17h.

Sábado (9)

No sábado mais três unidades de saúde participarão da força tarefa, são elas: UBS Caiçara, UBS Coronel Antonino e USF São Francisco, que estarão com as salas de vacina abertas no mesmo horário das demais, entre 7h e 17h, sem intervalo para o almoço.

Domingo (10)

No domingo as unidades de saúde não vão funcionar, porém os interessados em colocar a caderneta em dia podem procurar os dois pontos volantes instalados nos shoppings.

No Norte Sul Plaza a vacinação começa às 11h e vai até 19h, enquanto no Bosque dos Ipês será das 10h às 17h.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também