Confira quais UBSS e USFS disponibilizam teste para Covid-19 na Capital

O acesso ao teste para detecção da Covid-19 disponibilizado nas 74 unidades básicas é por demanda espontânea, sem a necessidade de agendamento prévio.

Atualmente, mais de 20 locais realizam o teste em horário estendido. Aos sábados e feriados, a testagem acontece somente nas unidades de plantão referenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

A Sesau disponibiliza uma plataforma onde é possível localizar a unidade de saúde mais próxima. Basta digitar o CEP ou endereço de residência.

O teste é recomendado para pessoas que apresentam sintomas respiratórios, como tosse, coriza, febre e dor de cabeça. No caso do teste de antígeno, o resultado fica disponível em no máximo 20 minutos.

