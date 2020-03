Teste do Coronavírus, saiba onde e como fazer

Uma das dúvidas mais frequentes sobre o Coronavírus (Covid-19), é em qual momento fazer o teste para a doença e onde fazer. Vários Estados e municípios brasileiros já designaram métodos de trabalho para controlar a transmissão do vírus.

Em Campo Grande não é diferente, o secretário Municipal da Saúde, José Mauro Filho, explica onde o cidadão pode recorrer em casos de suspeita de coronavírus.

O chefe da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), avalia que o vírus da família do corona, possui os sintomas para quem está contaminado, parecidos com os de outras doenças virais, como coriza e febre, porém com um diferencial muito importante.

A tosse seca e o batimento da asa do nariz são características principais do Covid-19. “Nesse momento a população precisa entender que tem vários vírus e viroses circulando, que já estão sendo testados e possuem sintomas parecidos. Estamos recomendando que as pessoas que estão com os sintomas, procurem as Unidades básicas de Saúde (UBS) e Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF)”, já para quem apresenta além dos sintomas comuns de gripe, a insufuciencia respiratória, é aconselhável procurar uma Unidade de pronto Atendimento (UPA) ,ou o Centro regional de Saúde (CRS).

Caso uma pessoa apresente alguns dos sintomas do Covid, Campo Grande possui 72 Unidades Básicas de Saúde espalhadas por sete regiões do município.

Exame

O teste é feito com base nos critérios previstos nos protocolos e com indicação médica, através de uma coleta de secreção nasal, ou da boca, com um swab (cotonete estéril) utilizado para coleta de exames microbiológicos com a finalidade de estudos clínicos ou pesquisa.

A amostra será enviado para o Laboratório Central de Mato Grosso do Sul (Lacen), e leva até sete dias para ficar pronto o resultado.

De acordo com a Sesau, caso o paciente de positivo a recomendação para casos menos graves é que a pessoa fique em isolamento em casa, e casos graves serão encaminhados a um hopital. O isolamento, serve para separar pessoas sintomáticas ou assintomáticas, em investigação clínica e laboratorial, de maneira a evitar a propagação da infecção e transmissão.

Confira neste link , onde estão localizadas as UBS´s, UPA´s e CRS's da capital.

Deixe seu Comentário

Leia Também