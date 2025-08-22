Menu
Menu Busca sexta, 22 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Conitec rejeita inclusão de canetas emagrecedoras no SUS

Medida foi recomendada ao Ministério da Saúde pelo impacto financeiro

22 agosto 2025 - 17h51Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) recomendou ao Ministério da Saúde não incorporar ao Sistema Único de Saúde (SUS) a liraglutida e a semaglutida, princípios ativos de medicamentos agonistas GLP-1, popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras. O pedido de incorporação ao SUS foi feito pela Novo Nordisk, farmacêutica fabricante do Wegovy, que tem como princípio ativo a semaglutida.

Em nota, o ministério informou que as decisões da Conitec sobre a incorporação de medicamentos ao SUS “consideram as melhores evidências científicas disponíveis, abrangendo eficácia, segurança e análises de custo-efetividade”. Segundo a pasta, no caso da liraglutida e da semaglutida, o impacto financeiro estimado é de R$ 8 bilhões anuais.

O comunicado destacou ainda dois acordos de parceria firmados entre a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a farmacêutica EMS para a produção da liraglutida e da semaglutida. Os acordos estabelecem a transferência de tecnologia da síntese do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) e do medicamento final para Farmanguinhos, unidade técnico-científica da Fiocruz.

“Cabe ressaltar ainda a importância estratégica da ampliação da oferta de medicamentos genéricos. Essa medida estratégica estimula a concorrência, contribui para a redução de preços, amplia o acesso da população a tratamentos de qualidade e fortalece as condições para a incorporação de novas tecnologias ao SUS”, concluiu o ministério.

Controle - Desde junho, farmácias e drogarias começaram a reter receitas de canetas emagrecedoras.  Além da semaglutida e da liraglutida, a categoria inclui ainda a dulaglutida, a exenatida, a tirzepatida e a lixisenatida.

A decisão por um controle mais rigoroso na prescrição e na dispensação desse tipo de medicamento foi tomada pela diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em abril e entrou em vigor 60 dias após a publicação no Diário Oficial da União.

Em nota, a agência informou que a medida tem como objetivo proteger a saúde da população brasileira, “especialmente porque foi observado um número elevado de eventos adversos relacionados ao uso desses medicamentos fora das indicações aprovadas pela Anvisa”.

Uso indiscriminado - A retenção do receituário de canetas emagrecedoras era defendida por entidades como a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a Sociedade Brasileira de Diabetes e a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica.

Em nota aberta, elas citam que o uso indiscriminado desse tipo de medicamento gera preocupações quanto à saúde da população e ao acesso de pacientes que realmente necessitam desse tipo de tratamento.

“A venda de agonistas de GLP-1 sem receita médica, apesar de irregular, é frequente. A legislação vigente exige receita médica para a dispensação destes medicamentos, porém, não a retenção da mesma [receita] pelas farmácias. Essa lacuna facilita o acesso indiscriminado e a automedicação, expondo indivíduos a riscos desnecessários”, destacou o documento.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Cirurgiã dentista, Victória Maes e o Dr. Sérgio Bruzadelli Macedo, cirurgião buço maxilo facial
Saúde
JD1TV: Saúde e Bem-Estar debate vantagens da ozonioterapia desmistificando o tratamento
Maurício Simões, secretário da Secretaria de Estado de Saúde de MS
Saúde
JD1TV: Conexão SM recebe Maurício Simões, secretário de Saúde de MS
Sábado é dia de vacinação no Norte Sul Plaza com doses contra Covid e Influenza
Saúde
Sábado é dia de vacinação no Norte Sul Plaza com doses contra Covid e Influenza
Dengue segue em alta em MS
Saúde
MS passa semana sem mortes por dengue, mas casos aumentam
MS terá unidades odontológicas móveis com recursos de R$ 2,27 milhões do Governo Federal
Saúde
MS terá unidades odontológicas móveis com recursos de R$ 2,27 milhões do Governo Federal
Getty Images
Saúde
Projeto facilita redirecionamento de emendas na área de saúde no Orçamento de 2025
Casos seguem aumentando
Saúde
Casos de dengue ultrapassam os 7,7 mil em Mato Grosso do Sul neste ano
Enfermeira é agredida por paciente psiquiátrico em UPA do Leblon
Saúde
Enfermeira é agredida por paciente psiquiátrico em UPA do Leblon
Caio precisa passar por cirurgia
Saúde
JD1TV: Caio precisa de R$ 30 mil para cirurgia após diagnostico de aneurisma de aorta
Houve repúdio em relação as sanções
Saúde
Associação de médicos cubanos repudia ação dos EUA contra Mais Médicos

Mais Lidas

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
O caso aconteceu na quarta-feira (20)
Polícia
Jovem é picada por escorpião ao experimentar roupa em loja de shopping
Dede estava foragido e já havia sido condenado por homicídio
Polícia
Dede, que estuprou ex e enteada, continuará preso após confronto com Garras na Capital
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
AGORA: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente na Marques de Herval