Conselho de Saúde não foi consultado sobre construção do Hospital Municipal

Conselho de Saúde reclama de falta de consulta sobre Hospital Municipal

Presidente do órgão afirma que projeto foi apresentado já pronto e sem participação dos conselheiros na escolha do terreno nem no modelo de gestão

O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Jader Vasconselos, afirmou que o colegiado, que é deliberativo e consultivo, não foi ouvido pela prefeitura em decisões importantes sobre o Hospital Municipal de Campo Grande, projeto anunciado pela prefeita Adriane Lopes (PP) ainda durante a campanha eleitoral. Segundo ele, o Conselho apenas recebeu o projeto pronto, sem possibilidade de sugerir mudanças, inclusive sobre a localização da obra e o modelo de administração.

“O projeto passou por nós já pronto. Uma das queixas dos conselheiros foi justamente porque o Conselho não opinou sobre a localização da construção. Já veio imposto: vai ser construído em tal terreno”, disse Jader em entrevista ao JD1 Notícias.

A unidade deverá ser erguida na região da Chácara Cachoeira, área considerada de maior poder aquisitivo da cidade. A escolha gerou críticas dentro do próprio colegiado, que avalia que a localização é privilegiada e distante do perfil do usuário do SUS, principal público atendido pelo futuro hospital.

“Houve um questionamento por parte do Conselho, mas o que foi respondido é que não teria como mudar a localização porque o projeto já estava pronto e eles já estavam entrando nos trâmites burocráticos de licitação”, contou.

Além da escolha do local, o formato de contratação e gestão do hospital também foi apenas comunicado ao Conselho, sem que houvesse votação ou deliberação. O modelo adotado pela prefeitura é o “built to suit”, modalidade na qual a empresa vencedora constrói o prédio e o poder público paga aluguel pelo uso do imóvel durante um período determinado, estimado em 20 anos.

“Eles só apresentaram o projeto e informaram que vai ser dessa forma. Os serviços de hotelaria e limpeza serão terceirizados, e a construção será paga como se fosse um aluguel. Mas o Conselho não deliberou nada sobre isso”, afirmou Jader.

De acordo com informações do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), a concorrência eletrônica nº 011/2024, que visa contratar a empresa responsável pela construção do complexo hospitalar, está parada desde setembro do ano passado. Lançada oficialmente em julho de 2024, a licitação foi alvo de impugnações e questionamentos de empresas, o que acabou travando o andamento do certame.



Segundo a Secretaria Especial de Licitações e Contratos (SELC) todas as etapas restantes do processo, incluindo a conclusão da licitação, sejam finalizadas no segundo semestre de 2025. O processo atualmente está na fase de análise da documentação de proposta da segunda empresa participante. Até o momento, não há empresa vencedora ou contratada.

Hospital não resolverá déficit total de leitos

O projeto do Hospital Municipal prevê 250 leitos, mas, segundo Vasconselos, o número ainda é insuficiente para atender a demanda da capital, que sofre com déficit estimado em cerca de 500 leitos hospitalares.

“O hospital vai ajudar a desafogar, mas não resolve completamente o problema. Ainda será preciso usar os hospitais contratualizados da rede”, explicou.

Falta de participação popular

Jader Vasconselos também destacou que todas as reuniões do Conselho Municipal de Saúde são abertas à população, transmitidas ao vivo e com calendário publicado em Diário Oficial. Apesar disso, ele reconhece que o órgão tem enfrentado falta de transparência da gestão municipal e que sua atuação tem sido limitada pela ausência de diálogo efetivo.

“O Conselho é deliberativo e consultivo, mas em relação ao Hospital Municipal nós não fomos consultados em nenhum momento”, reforçou.

As reuniões do Conselho acontecem toda última quarta-feira do mês, com participação aberta ao público e transmissão pelas redes sociais do órgão.

