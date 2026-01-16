Menu
Menu Busca sexta, 16 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Conselho notifica Ministério Público após contas reprovadas da Sesau

Secretaria de Saúde se recusa a homologar decisão sobre o relatório de 2024

16 janeiro 2026 - 19h10Taynara Menezes
Fachada da SESAUFachada da SESAU   (Foto: SESAU)

O Conselho Municipal de Saúde de Campo Grande notificou o Ministério Público depois que a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informou que não homologaria a Deliberação que reprovou o Relatório Anual de Gestão (RAG) de 2024. A decisão do Pleno do Conselho, tomada em 17 de dezembro de 2025, é a instância máxima deliberativa do órgão e foi baseada em análise técnica detalhada e amplo debate entre os conselheiros.

Segundo o Conselho, a reprovação não se deu por questões formais, mas por um conjunto de problemas identificados no relatório, incluindo falhas na execução das ações previstas na Programação Anual de Saúde, fragilidades administrativas e financeiras, além de falta de transparência.

"A secretaria está claramente tentando ignorar as decisões do Conselho Municipal de Saúde, estamos indignados", desabafou Jader Vasconcelos, Coordenador do Conselho. 

Em 16 de janeiro de 2026, a Sesau enviou um oficio afirmando que o relatório cumpria os requisitos legais previstos na Lei Complementar nº 141/2012 e que não havia base legal para a reprovação feita pelo Conselho.

O Conselho respondeu oficialmente reafirmando a validade da deliberação e destacando que a Secretaria não tem competência para anular decisões do Pleno. O órgão ainda alertou que a tentativa de desconsiderar a decisão colegiada poderia enfraquecer o controle social no SUS e violar princípios como legalidade, transparência e gestão democrática.

Diante da situação, o Conselho solicitou ao Ministério Público que investigue os fatos, analise a legalidade dos atos da gestão municipal de saúde e adote as providências necessárias para garantir a autonomia do Conselho e o funcionamento regular das instâncias deliberativas do Sistema Único de Saúde.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

As atividades de recebimento, organização e distribuição seguem em andamento
Saúde
Novos lotes de medicamentos e insumos chegam à Capital
Remédios estavam em várias caixas
Saúde
Medicamentos são descartados e encontrados em bueiro de Nova Andradina
A coleta pode ser feita na unidade básica de saúde, no hospital onde ocorreu o parto ou, na capital, em unidades do IPED/APAE
Saúde
Teste do pezinho ampliado é ofertado pelo SUS em MS e detecta mais de 40 doenças
Dengue segue presente no estado
Saúde
Sem mortes no ano, MS contabiliza dois casos de dengue em janeiro
Cirurgias ficaram em evidência
Saúde
Programa 'Cinturão Ortopédico' registra quase 2 mil atendimentos em MS
Prefeitura libera R$ 3,4 milhões para hospitais garantirem piso da enfermagem
Transparência
Prefeitura libera R$ 3,4 milhões para hospitais garantirem piso da enfermagem
Com a digitalização total, o Hospital Regional de Dourados passa a integrar a rede estadual de saúde com processos informatizados, rastreáveis e voltados à agilidade
Saúde
Com foco em eficiência e segurança, Hospital Regional de Dourados opera 100% digital
Foto: Arte/JD1
Saúde
Saúde e Bem-Estar: Geriatra fala sobre envelhecimento e prevenção da perda de memória
A profissão de acupunturista está regulamentada no Brasil
Saúde
Brasil regulamenta exercício profissional da acupuntura
Vacinas não foram compradas
Saúde
Ministério da Saúde decide não incorporar vacina herpes-zóster ao SUS

Mais Lidas

Motos apreendidas - Foto: Divulgação
Polícia
Polícia desmantela esconderijo de motos furtadas no bairro Nhanhá e prende casal
Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Revólver usado pelo suspeito
Polícia
Morto em confronto estava com revólver e drogas em apartamento em Campo Grande
Carnes estavam impróprias para consumo
Polícia
Açougueiro é preso e polícia recolhe duas toneladas de carne impróprias no Rita Vieira