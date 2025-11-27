Menu
Saúde

Conselho pede auditoria após 'sumiço' de R$ 30 milhões nas contas da Saúde da Capital

O pedido foi encaminhado ao TCE-MS, Ministério da Saúde, TCU e Ministério Público de Contas

27 novembro 2025 - 19h12Taynara Menezes
Fachada SESAUFachada SESAU   (Foto: SESAU)

O Conselho Municipal de Saúde de Campo Grande pediu uma auditoria extraordinária nas contas do Fundo Municipal de Saúde após identificar o que descreve como um possível “sumiço” de até R$ 30 milhões nas contas de custeio entre agosto e outubro de 2024. O pedido foi encaminhado ao TCE-MS, Ministério da Saúde, TCU e Ministério Público de Contas.

De acordo com levantamento feito pelo próprio Conselho, com base nos dados oficiais do Fundo Nacional de Saúde, o saldo das contas municipais caiu de cerca de R$ 35 a R$ 40 milhões para aproximadamente R$ 9 milhões em um curto intervalo de tempo. Diferentemente de anos anteriores, o valor não voltou a subir nos meses seguintes, permanecendo baixo durante todo o ano de 2025.

O colegiado também aponta mudanças sem justificativa formal no fluxo financeiro entre as contas bancárias utilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, além da coexistência de saldos elevados com falta de medicamentos e insumos na rede pública. Fornecedores relataram ainda atrasos e pagamentos parciais desde outubro de 2024.

O Conselho afirma solicitar há mais de um ano os extratos e conciliações bancárias das contas de custeio, documentos obrigatórios para o controle social, mas que não foram entregues pela Secretaria. Diante da falta de transparência e das inconsistências, o órgão pede que a auditoria abranja todas as contas do Fundo Municipal de Saúde.

