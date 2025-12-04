Menu
Construcap vence PPP de R$ 5,6 bilhões para ampliar e modernizar o Hospital Regional de MS

Empresa deve assumir pelos próximos 30 anos, tanto a execução das obras de expansão quanto a gestão dos serviços não assistenciais da unidade

04 dezembro 2025 - 16h10Taynara Menezes    atualizado em 04/12/2025 às 16h10
Leilão PPP do HRMS na B3 Leilão PPP do HRMS na B3   (Saul Schramm)
A Construcap venceu a Parceria Público-Privada (PPP) de R$ 5,6 bilhões destinada à modernização do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) e assumirá, pelos próximos 30 anos, tanto a execução das obras de expansão quanto a gestão dos serviços não assistenciais da unidade.

O leilão, realizado na B3 nesta quinta-feira (4), terminou com a Construcap garantindo a concessão após oferecer um desconto de 22% sobre o valor estimado pelo governo. Com a proposta, a empresa superou as concorrentes na etapa de lances ao vivo, que terminou sem novas ofertas. O governador Eduardo Riedel (PP) acompanhou o leilão na sede da B3 e afirmou que o que projeto vem fazer uma frente cada vez maior no público, que, segundo ele, seria entregar o mesmo serviço com o mesmo custo que tem hoje.

"Eu acredito muito que esse modelo está quebrando um paradigma numa parceria público-privada de cunho social, que envolve construção, envolve tecnologia, envolve gestão de pessoas, envolve gestão de insumos de uma maneira geral, mas que vai entregar uma qualidade extremamente superior à existente hoje", disse Riedel em discurso após leilão.

O contrato prevê a construção de dois novos blocos, reformas completas nas áreas já existentes e a modernização de toda a infraestrutura, ampliando a área construída para 71 mil m². A capacidade do hospital também será expandida, passando a contar com 577 leitos, um aumento de 60% no atendimento.

Durante a concessão, a empresa ficará responsável por serviços como manutenção predial, limpeza, vigilância, logística interna, nutrição, lavanderia, farmácia e Central de Material Esterilizado. As intervenções ocorrerão sem interrupção dos atendimentos.

Mesmo com a PPP, o HRMS continuará totalmente público, com atendimento integralmente gratuito pelo SUS. A gestão assistencial, médicos, enfermagem e demais equipes clínicas, permanecerá sob responsabilidade do governo estadual.

