Construtora HVM reinicia obras e coloca em risco saúde de trabalhadores

Depois da flexibilização da quarentena para o setor da construção civil em Campo Grande, os trabalhadores do setor voltaram as suas funções nesta segunda-feira (30). De acordo com o prefeito, Marquinhos Trad (PSD), os empresários e responsáveis pelas obras deveriam adotar medidas de segurança para proteger a saúde de todos e evitar a proliferação do covid-19 . Porém, segundo denúncia anônima, a construtora HVM desrespeitou uma das regras básicas logo na entrada de uma de suas obras, Vertigo Premiium, na Travessa Ana Vani N 51 – centro, que é a distância de uma pessoa para a outra. E pelo menos 80 funcionários ficaram aglomerados em frente ao empreendimento na manhã de ontem.

Ainda segundo a denúncia, na manhã desta terça-feira (31), a situação continua de mesma forma na obra e todos estão trabalhando sem a distância estabelecida pelas autoridades da saúde. Para entrar no local de trabalho, os funcionários enfrentam grandes aglomerações co que coloca em risco a saúde de todos.

Distância

Algumas imagens, que nos foram enviadas, mostram todos os operários aglomerados na entrada da obra, o que é contra as normas da Organização Mundial da Saúde (OMS), que orienta as pessoas a manterem uma distância de pelo menos 1 metro (3 pés) de outro indivíduo.

Conforme o decreto do prefeito, as empresas terão de seguir as normas técnicas expedidas pelo Ministério Público do Trabalho e as recomendações elaboradas pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) que incluem: fornecer lavatórios com água e sabão, além de sanitizantes, como álcool 70% e orientar os trabalhadores sobre o seu uso, quando do início dos trabalhos e pelo menos a cada duas horas.

O decreto também diz que as empresas deverão avaliar a possibilidade de aumentar abrir mais turnos de trabalho para evitar o congestionamento de ambientes fechados, bem como para evitar a aglomeração de pessoas no transporte coletivo. Deverão adotar, temporária e emergencialmente, o ponto por exceção, conforme previsão legal, para evitar aglomeração de pessoas em volta dos equipamentos de marcação, em horários de início e final de expediente.

Em relação ao número de funcionários, citado no site da prefeitura, os canteiros de obras devem ter apenas 20 funcionários. Porém no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) essa restrição não está determinada o que leva as empresas do setor a usar a quantidade que bem entender. Entramos em contato com a HVM, porém não fomos atendidos até o fechamento desta edição.

