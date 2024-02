Consulta pública sobre cigarros eletrônicos se encerra nesta sexta-feira

A consulta pública realizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre cigarros eletrônicos, conhecidos como vapes, pods ou e-cigarettes e referidos pelo órgão como dispositivos eletrônicos para fumar (DEFs), se encerra nesta sexta-feira (9).

Aberta para opiniões da população desde dezembro, a consulta tem como objetivo ajudar a Anvisa a tomar decisões de políticas públicas em torno dos cigarros eletrônicos por meio de opinião sobre o texto que proíbe a fabricação, importação, comercialização, distribuição, armazenamento, transporte e propaganda de tais dispositivos.

A importação, comercialização e importação de DEFs está proibida no Brasil desde 2009. Na época, a justificativa da Agência estava na falta de dados científicos que comprovassem que tais dispositivos fossem menos prejudiciais que cigarros convencionais.

A população pode estar contribuindo e opinando na consulta pública até o dia nove, neste link .

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também