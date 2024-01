Consumo de cigarros eletrônicos aumentou 600% nos últimos seis anos, diz Ipec

Um levantamento da Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (Ipec), divulgado neste sábado (13) pela Agência Brasil, mostra que o consumo de cigarros eletrônicos, os vapes, teve um aumento de 600% no Brasil em apenas seis anos.

Segundo os dados do levantamento, mesmo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibindo sua venda no Brasil, quase três milhões de adultos são usuários de cigarros eletrônicos no Brasil.

Mato Grosso do Sul, logo atrás do Paraná e acompanhado do Distrito Federal, aparece no topo da lista em relação às unidades da federação que mais consome esses produtos.

À Agência Brasil, a ex-diretora da Anvisa, Alessandra Bastos, destaca que o consumo dos vapes já virou um hábito, e que diante da realidade atual, seria ideal a derrubada da proibição, tendo em mente que os cigarros eletrônicos fornecem uma ferramenta de substituição menos agressiva à saúde para os fumantes.

Atualmente a Anvisa está com uma consulta pública, aberta em 12 de dezembro, sobre a legalização dos cigarros eletrônicos em andamento, e deve aceitar contribuições até 9 de fevereiro.

