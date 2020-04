Contrários ao isolamento poderiam recusar aparelhos de UTI, sugere secretário

O secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, Geraldo Resende, propôs para que pessoas contra o isolamento assinem um termo abdicando o uso de aparelhos de UTI caso sejam contaminados pelo coronavírus. O pronunciamento foi realizado durante um live, na manhã desta quarta-feira (22), no Facebook do Governo de MS.

“Faço um apelo aqueles que advogam o retorno ‘da vida normal’ como dizem, o retorno ao comércio, algumas dessas pessoas poderiam assinar um termo de compromisso conosco da Saúde, para caso seja acometido de Covid, que renuncie ao uso de ventiladores pulmonares, de monitores, de bomba de infusão, ou seja, aquilo que nós estamos correndo para que a gente coloque a disposição da nossa população para evitar mortes”, foram as palavras ditas por Resende, ao confrontar a ideia de que o isolamento social não é necessário.

Antes da fala, Resende comentou os cenários enfrentados por estados no Norte e Nordeste do Brasil, ele revela estar acompanhando o “colapso completo da rede de saúde pública” no Amazonas e Manaus e o crescimento de casos em Pernambuco e no Espírito Santo.

No intuito de alertar a população mais pobre do estado, a secretária-adjunta da Secretaria de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone, revela que o aumento no número de leitos ocupados está ocorrendo principalmente na rede pública de saúde, “esse é mais um motivo da nossa preocupação”, ressalta Crhistinne.

Ao finalizar sua fala sobre o assunto, Geraldo Resende revela que o vírus está se espalhando entre as camadas mais pobres da população, “mostra que a doença está se expandindo para as camadas mais populares do MS, ou seja, está chegando nos bairros das nossas cidades, nos bairros das periferias das nossas cidades... O isolamento social vai fazer com que a gente tenha tempo”, afirmou Resende.

Veja a live onde a opinião do secretário é expressada

Pessoas contrárias

Uma pesquisa realizada pela Datafolha, no dia 17 deste mês mostra que 22% da população adulta brasileira são a favor do fim do isolamento.

Na pesquisa é revelado que 68% dos entrevistados se mostraram de manter as pessoas em casa para impedir que o coronavirús se espalhe mesmo que isso prejudique a economia e cause desemprego.

Já outros 22% disseram ser a favor de acabar com o isolamento das pessoas em casa para estimular a economia e impedir o desemprego, mesmo que isso ajude a espalhar o coronavírus. 6% dos entrevistados disseram não saber responder.

Durante a pesquisa, a Datafolha entrevistou 1.606 pessoas de todo o Brasil, através de ligações por celular para evitar contato físico, como recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Deixe seu Comentário

Leia Também