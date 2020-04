Controle sanitário já abordou 13,6 mil pessoas em MS

Dados da Comissão de Controle Sanitário de Mato Grosso do Sul (CCS/MS) mostram neste domingo (5) que 13,6 mil pessoas foram abordadas nos postos fiscais terrestres e no Aeroporto Internacional de Campo Grande.

O Posto Fiscal XV de Novembro, localizado na BR-267, no município de Bataguassu, divisa com São Paulo, realizou 4.446 abordagens. O Posto Fiscal Jupiá, em Três Lagoas, abordou 1.400 pessoas; Posto Fiscal Ilha Grande, em Mundo Novo, 924 pessoas; Posto Fiscal Ofaié, no Município de Anaurilândia, 1.015 pessoas.

A Base de Fiscalização Campo Bom, no município de Chapadão do Sul, registrou 1.147 abordagens. O Posto Esdras, em Corumbá, registrou 766 casos. As demais unidades totalizam 3.010 atendimentos. O Aeroporto Internacional de Campo Grande registrou 908 casos.

Com o Posto de Corumbá e mais as unidades do Ceasa e Guia Lopes da Laguna, que contam com o apoio de servidores do Iagro, o Estado conta atualmente com 17 barreiras sanitárias em operação.

