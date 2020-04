Controle sanitário nas divisas aborda 179 mil pessoas

Flávio Veras, com informações do Governo de MS

O controle sanitários instalado nas dezessete divisas e fronteiras de Mato Grosso do Sul já abordou mais de 179 mil pessoas até a última sexta-feira (17). Segundo o Governo do Estado, Do total, 51 pessoas apresentaram sintomas suspeitos para o novo coronavírus (Covid-19) e foram orientadas a procurarem uma unidade de saúde, além de preencherem um questionamento.

Ainda conforme o órgão, o procedimento possibilita às equipes monitorem os viajantes, até o momento não foi registrado pelos bloqueio nenhum caso da Covid-19.. Considerando as rodovias e o Aeroporto Internacional de Campo Grande, mais de 87,7 mil meios de transportes já foram fiscalizados por policiais militares, bombeiros militares e técnicos da Iagro, com apoio das equipes municipais de saúde.

Os veículos de passeios são a maioria das abordagens nas rodovias, correspondem a 59,9 mil atendimentos. Responsáveis pelo transporte de cargas e mercadorias, os caminhões aparecem na segunda posição com 22,5 mil abordagens. O setor de transporte também registra números expressivos de abordagens como 937 ônibus de viagens, 578 vans e 50 aeronaves.

Os dados da Comissão de Controle Sanitário de Mato Grosso do Sul (CCS/MS) ainda apontam para uma possível diminuição no fluxo de pessoas que chegam ao Estado. Em comparação ao domingo de Páscoa, que registrou o maior fluxo desde o início das operações, com 15,9 mil pessoas. Essa sexta, apresentou queda no movimento de 12.6 mil pessoas que entraram no estado.

