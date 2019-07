Convênio garante R$ 2,8 mi mensais ao Hospital do Trauma

Convênio assinado na manhã desta sexta-feira (12) entre estado, município e Santa Casa de Campo Grande no valor de R$ 2,8 milhões/mês vai possibilitar a ampliação no atendimento à população usuária do SUS na alta e média complexidade em ortopedia, com a oferta de um número maior de leitos, cirurgias, consultas e exames.

Do valor assinado, R$ 1.750.000,00 serão repassados mensalmente pelo estado e R$ 1,1 milhão serão transferidos pelo Ministério da Saúde. O recurso será usado na Unidade do Trauma.

Além dos procedimentos e diagnósticos, o repasse possibilita a abertura de 34 leitos de enfermaria e a realização de pelo menos 160 cirurgias ortopédicas mensais de média complexidade e 20 de alta complexidade. O termo ainda prevê a ampliação na oferta de exames de tomografia, ultrassonografia e endoscopia, além oncologia e cardiologia. O repasse também irá viabilizar as ofertas de cirurgias eletivas em outras especialidades.

A solenidade que aconteceu na Unidade do Trauma, contou com a presença do presidente da Santa Casa, Esachel Nascimento, do secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, do secretário Municipal de Saúde, José Mauro Filho e da promotora de Justiça Filomena Fluminhan.

Hospital do Trauma

A Unidade de Trauma é um hospital específico para atendimento de politraumatizados, construído em anexo à Santa Casa de Campo Grande para atender pacientes de média e alta complexidade, especialmente em ortopedia, ajudando a desafogar o sistema de saúde na Capital. Obra emblemática, que por mais de 20 anos permaneceu paralisada, foi entregue em 2018, pelo governador Reinaldo Azambuja.

Consolidar a ampliação de leitos para politraumatizados foi um dos principais objetivos da conclusão da obra da Unidade de Trauma. Na Santa Casa, hospital referência no Estado, cerca de 60% dos pacientes são vítimas de politraumatismo, sendo a maioria de motociclistas, segundo Ezacheu Nascimento.

