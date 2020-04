Coronavírus: Capital tem 2 novos casos, e sobe para 168 confirmados em MS

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgou neste domingo (19) a confirmação de 168 casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul.

A SES recebeu 1211 notificações, 43 estão sob investigação e 979 foram descartados e 21 foram descartados. Uma curva de 7 casos novos, com aumento de 4,3%, um total de 6,3% casos novis opor dia.

Os casos novos são dois em Sonora, dois em Três Lagoas, um em Chapadão do Sul e dois em Campo Grande. As mortes são 5, sendo duas em Batayporã, e as duas na capital e uma em Três Lagoas.

Deixe seu Comentário

Leia Também