Coronavírus- Dourados se diz "afogada" por casos da região

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MP-MS) cobrou, na sexta-feira (19), rigidez por parte da prefeitura de Dourados para reforçar o combate ao avanço do novo coronavírus. A cidade tem tido dificuldades no enfrentamento do vírus e lidera o número de casos confirmados com 1.721, dos 4.990 infectados no Estado.

Em reunião com membros da prefeitura, o Ministério Público cobrou do município o cumprimento do “Plano de Contingência”, aprovado em abril de 2020, para que sejam adotadas as medidas ali elencadas com a finalidade de evitar a proliferação do vírus em Dourados. Também foi firmado o compromisso da prefeitura adotar imediatamente várias medidas de vigilância, laboratorial, de assistência e controle da doença.

Ao JD1 Notícias, a secretária Municipal de Saúde de Dourados, Berenice Machado de Souza, disse que o município está ajustando os leitos públicos e contratando leitos da rede privada e atenderá as recomendações do Ministério Público. “Dourados sempre foi afogado pela macrorregião, atendendo pacientes dos municípios do interior. Para Dourados aguentar toda a ‘macro’, seriam necessários duzentos leitos, atualmente a cidade tem 48 leitos para coronavírus”, afirmou a secretária.

Berenice ainda destaca que o problema não é só Dourados. “Precisamos que os municípios do interior também façam a parte dele e que a população também colabore”, falou sobre o isolamento social.

