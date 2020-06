Coronavírus: em 7 dias, MS registrou aumento de 129% de internações

O número de pacientes internados por coronvaírus em Mato Grosso do Sul teve um aumento de 129% em apenas 7 dias, o estado passou de 67 pessoas internadas, no último dia 14 de junho, para 154 neste sábado (20), ou seja, 87 novas pessoas foram internadas em uma semana.

De acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), a última queda de internações registradas em MS foi no dia 14 de junho, com 67 internados, pois no dia anterior (13) os registros eram de 70 internações .

A partir do dia 14, os números passaram subir de forma constante, em 15 de junho foram 80 internados, em 16 de junho foram 88, no dia 17 foram 106, um dia depois (18) foram 114, ontem (19) foram 118 e neste sábado (20) foram registradas 154 pacientes internados, encerrando um ciclo de sete dias.

Os números equivalem a um aumento de 129% em apenas uma semana, algo que preocupa as autoridades de saúde estaduais.

Capacidade de leitos de UTIs

Ainda conforme boletim divulgado pela SES, duas, das quatro macrorregiões do estado, já estão com mais de 50% dos leitos de UTIs utilizados. Corumbá já opera com 80% da capacidade e Campo Grande com 67%.

Dourados possui 47% dos leitos de UTIs utilizados e Três Lagoas 40%. A porcentagem não representa somente os internados por coronavírus, mas de todas as doenças.

Essa é uma realidade que preocupa a Secretária-adjunta de saúde, Christine Maymone, pois os números de paciente internados por coronavírus e outras doenças irão se acumular e então gerar a temida superlotação de leitos.

“Para você não ocupar um leito de UTI, você tem que fazer a sua parte, você tem que usar a máscara, tem que fazer a sua higiene e etiqueta respiratória e manter o isolamento social”, exclamou Christine Maymone.

Veja abaixo o gráfico que mostra a ocupação de leitos por macrorregião:

