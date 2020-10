Coronavírus faz mais quatro mortes no Estado; duas são de Campo Grande

O Estado de Mato Grosso do Sul confirmou neste sábado (31), mais 340 casos e 4 novas mortes por coronavírus, Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES).

As cinco cidades que tiveram mais casos foram, Campo Grande com 152, Dourados com 41, Corumbá teve 23, Naviraí registrou 12 e Santa Rita do Pardo teve 11 novos casos. (Veja lista completa no final do texto).

Dos óbitos registrados nas últimas 24h, dois eram de Campo Grande, sendo dois homens de 57 e 69 anos. Uma mulher de 74 anos sem comorbidades também morreu em Corumbá enquanto outra vítima, de 33 anos também perdeu a vida para a doença em São Gabriel do Oeste.

O número de infectados em Mato Grosso do Sul, já chega a 82.344, dos quais 76.819 já estão recuperados. MS tem 3.933 casos ativos, sendo que 3.655 estão em isolamento domiciliar e 278 estão internadas. No total, MS já teve 1.592 óbitos.

Desde o início da pandemia, Campo Grande já registrou 36.023 mil casos, sendo a cidade com o maior número de infecções, seguida por Dourados que já tem 8.537 mil e Corumbá com 4.811 mil.

