Coronavírus já atinge 40% do território de MS, diz SES

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgados nesta quarta-feira (13) que a o novo coronavírus (Covid-19) já atingiu 40% do território de Mato Grosso do Sul. De acordo com os dados, 32 dos 79 municípios do estado registraram casos a doença.

A informação foi passada durante uma Live do boletim epidemiológico do Governo do Estado. Durante a transmissão, o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, definou o tado com uma “escalada progressiva” da Covid-19.

Números

A secretária-adjunta da pasta, Christinne Maymone, informou que o estado registrou até hoje 430 infecções. Desse total, 212 pessoas estão recuperadas da doença. Outras 188 seguem tratamento em isolamento residencial, 17 estão internadas em hospitais e 13 vieram a óbito.

A situação mais crítica é registrada em Guia Lopes da Laguna, onde a incidência da doença é de 464,9 casos por 100 mil habitantes – uma das piores do Brasil. Outras cidades que estão em alerta são Brasilândia (126,3 casos por 100 mil habitantes), Sonora (67,4 casos/100 mil habitantes) e Três Lagoas (61,8 casos/100 mil habitantes).

Segundo a SES, a interiorização da Covid-19 preocupa as autoridades. Para elas, a batalha contra o novo coronavírus só será vencida com o isolamento social. Isso enquanto não houver vacinas contra a patologia.

O uso de máscaras e o reforço com a higiene pessoal, para o secretário Geraldo Resende, são outros “ingredientes” que ajudam prevenir o contágio do vírus.

Deixe seu Comentário

Leia Também