Coronavírus já matou mais de 18 mil pessoas no mundo, conforme OMS

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) o número de infectados com o novo coronavírus ultrapassou 400 mil em todo o mundo, com maior quantidade de mortes na Europa.

De acordo o órgão, até a última quarta-feira (25) , o total de infecções havia aumentado em 40.712 em relação ao dia anterior, atingindo 414.179 em 199 países e territórios.

Conforme os números da OMS, o total de mortes teve um crescimento de 2.202, chegando a 18.440. A Itália registrou a maior quantidade de mortes. O número do governo – 7.503 – é quase o dobro da China.

Na Itália, os líderes do governo têm utilizado a internet para exortar moradores a permanecerem em casa, porque muitas pessoas estão ignorando o confinamento vigente em todo o país, o que agrava a situação.

