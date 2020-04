Coronavírus: mais da metade estão curados em dia com dois casos novos em MS

Apesar da confirmação de dois novos casos de coronavírus em Campo Grande, o número de curados da doença já passa da metade do total de confirmados em Mato Grosso do Sul.

Segundo o boletim epidemiológico desta terça-feira (28), o número de casos confirmados subiu para 240, sendo 124 casos de pacientes já recuperados, ou seja mais da metade do total.

O número de notificações de casos recebidos pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) é de 2321, com 38 casos ainda em investigação, 2022 casos descartados e 21 casos excluídos.

Com os dois óbitos nessa segunda-feira (27), o total de vítimas fatais é de nove. Pelo Drive Thru foram 846 testados, 24 atestados positivos e 822 negativos.

Ainda de acordo com a SES, 93 pessoas estão em isolamento domiciliar, 14 estão internados, sendo seis em leito público e oito em leito privado.

No gráfico da SES, 52% dos casos ocorrem em pessoas do sexo masculino e 42% em pessoas do sexo masculino. A faixa etária é maior entre pessoas de 37 a 39 anos, chegando a 31,92%.

Campo Grande lidera o ranking de casos com 128, seguido de Três Lagoas com 41, Dourados com 12 e Nova Andradina e Sonoro com 11 casos ambas, mais casos em outros municípios do estado.

