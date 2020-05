Coronavírus: mais um óbito em Campo Grande e 1º caso em Vicentina

Vicentina entrou para o boletim epidemiológico do coronavírus com o primeiro caso, somado a mais 271 em Mato Grosso do Sul chegando ao total de 272 casos confirmados do vírus em todo o estado e com mais um óbito em Campo Grande, segundo a Secretaria de Saúde (SES) neste domingo (3).

Conforme a secretaria, mais da metade dos casos já estão recuperados da doença, ou seja, 156 pessoas. A morte foi de anos uma idosa de 74 anos com quadro de hipertensão e diabetes.

Dos seis novos casos, três são em Campo Grande, dois em Três Lagoas e o primeiro em Vicentina. A SES recebeu 2.859 notificações, 2.504 casos foram descartados, 62 seguem em investigações e 21 foram excluídos.

Ainda de acordo com a SES, 91 pessoas estão em isolamento domiciliar, 15 estão internados, sendo 3 em leito privado, um em leito público e 4 em leitos de Unidade de Terapia Itensiva (UTI).

No gráfico da SES, 50% dos casos ocorrem em pessoas do sexo masculino e 50% em pessoas do sexo masculino. A faixa etária é maior entre pessoas de 37 a 39 anos, chegando a 30,9%.

Campo Grande lidera o ranking de casos com 140, seguido de Três Lagoas com 56, Dourados com 13 e Nova Andradina com 11 casos, Sonora com 13 casos, mais casos em outros municípios do estado.

