Coronavírus: MS bate recorde de mortes e novos casos em 24 horas

Nas últimas 24 horas, Mato Grosso do Sul registrou um número recorde de novos casos e óbitos por coronavírus, nesta terça-feira (23), ao todo oito pessoas faleceram por conta da Covid-19 e 393 novos pacientes foram diagnosticados.

O boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), mostra que MS já soma 5.784 casos confirmados da doença, onde destes, 2.893 já estão recuperados, outros 2.678 estão em isolamento domiciliar, 158 encontram-se internados e 55 morreram por conta da doença.

Cinco, destes oito óbitos, já foram noticiados no JD1, você pode ver os detalhes de cada paciente clicando aqui e aqui, as novas três confirmações se tratam de uma idosa, 74 anos, moradora de Dourados, que sofria de cardiopatia de diabetes, a morte ocorreu hoje (23).

Os outros dois pacientes são um idoso, 86 anos, diagnosticado no último dia 19, ele sofria de hipertensão e faleceu nesta segunda-feira (22). A última morte registra no boletim é de um jovem, 29 anos, morador de Corumbá, que sofria de diabetes e morreu hoje (23), até o momento é a vítima fatal mais jovem por coronavírus em MS.

Entre os 393 novos casos, a cidade que mais registrou casos positivos foi Dourados com 135 confirmações, seguida por Campo Grande com 126 e em terceiro Corumbá com 19.

Números gerais

Ao todo Mato Grosso do Sul já registra 33.123 casos notificados, destes, 1.292 estão em análises, 1.746 seguem sem encerramento e 24.301 já foram descartados, 5.784 confirmados e 55 pessoas perderam a vida para a doença.

Veja a lista dos óbitos

