Coronavírus: MS registra 4,8 casos confirmados ao dia

O Governo de Mato Grosso do Sul anunciou na tarde de hoje dados que apontam avanço expressivo do coronavírus (Covid-19) no estado. No gráfico, apresentado nesta terça-feira (14), mostra que entre a segunda quinzena de março e a primeira quinzena de abril, o aumento da média diária de contaminação foi de 77,8%.

Segundo o Governo, a elevação está diretamente associada ao descumprimento do isolamento social. Os números foram repassados pela secretária-adjunta da Secretaria de Estado de Saúde, Christinne Maymone, em uma transmissão ao vivo pelo Facebook na manhã de hoje.

Entre 14 e 31 do mês passado, quando iniciaram as primeiras confirmações da pandemia, a média diária era de 2,7 casos ao dia. Neste intervalo o pico foi de um aumento de 8 casos confirmados no dia 30.

Já na primeira quinzena de abril, entre 1 e 14 do mês, a média diária foi muito mais expressiva: de 4,8 casos em média/dia. Alcançando um crescimento de 14 casos confirmados no dia 07 de abril.

“A diferença nas médias diárias demonstra que estamos, lentamente, mas progressivamente, aumentando a nossa curva exponencial do coronavírus”, alertou a secretária-adjunta.

